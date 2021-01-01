تعرف علي .. موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا



الأهلى والاتحاد المنستيرى الأهلى والاتحاد المنستيرى

يواصل فريق الأهلي تنفيذ برنامج الإعداد المحدد من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.



موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري الابطال الافريقى

ويلتقى النادى الأهلى فى الرابعة عصر الأحد 9 أكتوبر على ملعب بن جنات أحد ملاعب منتخب تونس الأساسية في مدينة المنستير.



ومن المقرر أن يستضيف الأهلى نظيره الاتحاد المنستيرى فى مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر فى القاهرة.

قد يعجبك أيضا...

الاهلى الاكثر تتويجاً بدوري الابطال الافريقىالأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .معلومات عن الاتحاد المنستيرى منافس الاهلىوتأسس فريق الاتحاد المنستيرى فى مدينة المنستير، بتونس في 17 مارس 1923 ويلقب بـ " أبناء الرباط" كما يمتلك ملعبا سعته 20 ألف مشجع، وهو ملعب مصطفى بن جنات.وأنهى الموسم الماضى فى المركز الثانى بالدورى التونسى بفارق نقطتين عن الترجى.كما حصل على بطولتين خلال تاريخه بواقع كأس تونس موسم 2019-2020، والسوبر التونسى موسم 2020-2021.وتبلغ قيمة الفريق التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت، 9.18 مليون يورو.وتبلغ متوسط أعمار اللاعبين 24.9 عاما في الاتحاد المنستيرى.ويعد يوسف العبدلي هداف الاتحاد المنستيرى في الدوري بالموسم الماضي برصيد 5 أهداف، ولكنه رحل إلى صفوف الأهلي السعودي، يوم 26 يوليو 2022.كما يعد زياد العلوي وحسام تقا ويوسف عومارو أبرز لاعبي الاتحاد المنستيري التونسي .ويتولى مهمة تدريب الفريق الصربي ماركو نوفيش وذلك من شهر يوليو الماضي .وتأهل الاتحاد المنستيرى لدور الـ 32 بالخسارة من الجيش الرواندى ذهاباً بهدف دون رد ثم فاز إياباً 3-0