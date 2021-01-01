تقرير طبي .. يكشف عن سبب وفاة الملكة اليزابيث الثانية



تقرير طبي تقرير طبي

كشفت شهادة وفاة الملكة البريطانية الراحلة، أن إليزابيث الثانية توفيت بسبب "الشيخوخة".



الكشف عن سبب وفاة الملكة اليزابيث الثانيةالعائلة المالكة في بريطانيا تعود لأداء مهامها بعد انتهاء الحداد

والوثيقة التي نشرتها السجلات الوطنية في اسكتلندا، والموقعة من ابنة الملكة إليزابيث، الأميرة آن تقول إن الملكة الراحلة توفيت في الساعة 3.10 مساء في 8 سبتمبر في قلعة بالمورال. أما عن سبب الوفاة فهو "الشيخوخة".



الكشف عن سبب وفاة الملكة اليزابيث الثانية

وقالت الأميرة آن، التي رافقت نعش الملكة أثناء نقله من بالمورال إلى لندن عبر إدنبرة: "كنت محظوظة لمشاركة آخر 24 ساعة من حياة والدتي العزيزة".