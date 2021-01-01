فيديو متداول لحارسة أمن يثير ضجة في السعودية!



حارسة أمن حارسة أمن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو يظهر التعامل الحسن لحارسة أمن في أحد المواقع بمدينة الطائف مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يشعر بالبرد الشديد.



وتظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، الحارسة فاطمة الزهراني وهي تتعامل بلطف مع ذلك الشخص، وتضع على كتفيه عباءة لتدفئته، الأمر الذي أثار استحسانا كبيرا في صفوف النشطاء، ومطالبات بتكريمها على حسن أخلاقها وطيبتها.



وفي تصريحات صحفية، قالت فاطمة إنها تعمل كحارسة أمن في أحد المتاجر، وأنها شهدت دخول الشاب من البوابة مبتسما ثم غاب لـ10 دقائق، وعند عودته لاحظت أن وجهه أصفر فسألته عن السبب، فقال إنه يشعر بالبرد.

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وأضافت فاطمة أنها أخرجته من مكانه ووضعت عباءة على كتفيه، ثم قدمت له القهوة ووفرت له مكانا دافئا.https://twitter.com/i/status/1574586237436174336