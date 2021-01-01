مدن جامعة عين شمس تبدأ استقبال المقبولين والكشف الطبى السبت



المدن الجامعية بجامعة عين شمس المدن الجامعية بجامعة عين شمس



كشفت المدن الجامعية بجامعة عين شمس ، موعد استقبال الطلاب الجدد المقبولين للسكن بالمدن الجامعية، وإجراء الكشف الطبى، حيث يبدأ توقيع الكشف الطبي على الطلاب الذين تم قبولهم بالمدن الجامعية ابتداء من غد السبت، وذلك بالمدينة طلبة بالعباسية ( للطلبة ) وبالمدينة الرئيسية بمصر الجديدة ( للطالبات ) .



ويبدأ الكشف الطبي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، ولن يسمح بدخول أي طالب أو طالبة بعد الساعة الرابعة عصرا تحت أي ظرف، ولن يسمح لأي طالب أو طالبة ممن وصلت إليهم رسائل القبول بالتسكين إلا بعد إجراء الكشف الطبي .



وكشف قطاع المدن الجامعية بجامعة عين شمس، عن الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية، وذلك بمناسبة الاستعداد لاستقبال الطلاب مع بداية الدراسة للعام الجامعي 2023/2022



وأشارت قطاع المدن الجامعية إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم بعد سحب الملف لمن يتم قبوله للإقامة بالمدن تتمثل فى صورة من شهادة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا وصورة بطاقة الرقم القومي سارية للطالب أو الطالبة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية للوالد أو ولي الأمر .



كما تشمل الأوراق المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية للضامن، وإيصال مرافق حديث ( كهرباء أو تليفون أو غاز على نفس العنوان المدون بالرقم القومي، و عدد 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة.



و بالنسبة لطلبة الفرق الإعدادية والأولى بالإضافة إلى ما سبق يتم تقديم الأوراق التالية : صورة بطاقة الترشيح أو كارنيه الكلية، صورة من شهادة الثانوية العامة.



وناشد قطاع المدن جميع الطلبة والطالبات ضرورة عمل فيزا بأي بنك لسداد المصروفات الشهرية عن طريقها، و على الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا سرعة تلقي اللقاح قبل التقدم للمدن حيث لن يسمح بالإقامة إلا من يثبت تلقيه اللقاح.