تعرف عليها .. مواجهات قوية فى الدوري الإيطالي عقب التوقف الدولى

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تشهد منافسات الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2022-2023، العديد من المواجهات القوية خلال شهر أكتوبر المقبل عقب انتهاء فترة التوقف الدولى الحالية.



ومن المقرر أن تعود منافسات الكالتشيو من جديد، غدا السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.



ومن أبرز مباريات الدوري الإيطالي فى الشهر المقبل، القمة النارية بين يوفنتوس وميلان والمقرر إقامتها في قمة الجولة التاسعة من مسابقة الكالتشيو، يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب "سان سيرو".

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ويتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة متساويا مع أتالانتا صاحب نفس الرصيد من النقاط.وجاءت أبرز مواجهات الدوري الإيطالي فى شهر أكتوبر المقبل كالتالى:إنتر ميلان × روما – الجولة الثامنة – السبت 1 أكتوبرميلان × يوفنتوس – الجولة التاسعة – السبت 8 أكتوبرفيورنتينا × لاتسيو – الجولة التاسعة – الاثنين 10 أكتوبرتورينو × يوفنتوس – الجولة العاشرة – السبت 15 أكتوبرفيورنتينا × إنتر ميلان – الجولة الحادية عشر – السبت 22 أكتوبرروما × نابولى - الجولة الحادية عشر – الأحد 23 أكتوبر