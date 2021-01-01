تعرف عليها .. مواجهات قوية فى الدوري الإيطالي عقب التوقف الدولى

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الدوري الإيطالي


تشهد منافسات الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2022-2023، العديد من المواجهات القوية خلال شهر أكتوبر المقبل عقب انتهاء فترة التوقف الدولى الحالية.

ومن المقرر أن تعود منافسات الكالتشيو من جديد، غدا السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ومن أبرز مباريات الدوري الإيطالي فى الشهر المقبل، القمة النارية بين يوفنتوس وميلان والمقرر إقامتها في قمة الجولة التاسعة من مسابقة الكالتشيو، يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب "سان سيرو".

ويتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة متساويا مع أتالانتا صاحب نفس الرصيد من النقاط.



وجاءت أبرز مواجهات الدوري الإيطالي فى شهر أكتوبر المقبل كالتالى:

إنتر ميلان × روما – الجولة الثامنة – السبت 1 أكتوبر
ميلان × يوفنتوس – الجولة التاسعة – السبت 8 أكتوبر

فيورنتينا × لاتسيو – الجولة التاسعة – الاثنين 10 أكتوبر

تورينو × يوفنتوس – الجولة العاشرة – السبت 15 أكتوبر

فيورنتينا × إنتر ميلان – الجولة الحادية عشر – السبت 22 أكتوبر

روما × نابولى - الجولة الحادية عشر – الأحد 23 أكتوبر

المصدر: youm7

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