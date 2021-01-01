الداخلية تكشف تفاصيل ضبط الشيخ إبراهيم شهاب | فيديو



الشيخ إبراهيم شهاب الشيخ إبراهيم شهاب



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على الشيخ إبراهيم شهاب ومدير أعماله، لاتهامهما بالدجل والسحر والشعوذة واستخدام عقاقير طبية غير مرخصة في هذا الغرض.



وذكر بيان للداخلية، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أكدت قيام مالك مركز للعلاج، له معلومات جنائية، كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والسحر وبيع بعض الأدوية التي يتم تصنيعها من مواد أولية دون اتخاذ اشتراطات طبية وقيامه بالترويج لنشاطه غير المشروع عبر العديد من المواقع والقنوات الفضائية غير المرخصة.



أعمال الدجل والسحر

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وبمشاركة الجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه وضبط المذكور وبصحبته المدير الإداري ومسئول البث الرقمي، وبالتفتيش في حضورهما تم ضبط عدد 1162 عبوة أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية مجهولة المصدر، عدد 4 هواتف محمولة خاصة بالتواصل مع العملاء وإدارة القناة على موقع يوتيوب، جهاز تابلت خاص بتنظيم الحجز للمرضى وكذا إدارة صفحة موقع فيس بوك، مجموعة من الأختام والأوراق والاستمارات الخاصة بالمركز المشار إليه، مبلغ مالي، وبفحص أجهزة الهاتف المحمول والتابلت تبين احتوائها على دلائل تُشير إلى نشاطهما غير المشروع.

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وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بنشاطهما غير المشروع بقصد تحقيق أرباح مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.