الداعية محمد القويسني يجيب .. حقوق الزوجة على زوجها



حقوق الزوجة على زوجها حقوق الزوجة على زوجها

كرم الله المرأة ومنحها حقوقًا لم تكن موجودة قبل ذلك، ولذلك نتناول حقوق الزوجة على زوجها وايضا حقوق الزوج على زوجته فضلا عن الحقوق المشتركة بين الزوجين في الإسلام.



نقلت الأحاديث والسنة النبوية الشريفة، مكانة السيدة خديجة رضي الله عنها ومدى وقوفها بجانب رسولنا الكريم، ومن بعدها السيدة عائشة ومدى مكانتها عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



ولكن ما يبغضنا في هذا العصر هو العنف الذي يمارس على المرأة التي كُرمت في الإسلام، فهي الأم التي تحمل وتنجب وتتحمل أعباء الأسرة.

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منذ بداية زواج المرأة تتحمل مشقة أعمال المنزل وأعباء عملها، وتربية الأبناء والكثير من المهام المحملة على عاتقها.ورغم ذلك تصارع المرأة الكثير من الموروثات والعادات والتقاليد التي يفهما بعذ الرجال على أن المرأة جارية لدى زوجها، ليست لها حقوق وواجبات، فكلاهما يتمتع بالحقوق والواجبات.اليوم أضبح المجتمع ملئ بالكثير من القضايا الغريبة حول العنف ضد الزوجة، والتي وصل بها الحال إلى جرائم القتل، إثر خلافا على مصاريف المعيشة وغيرها.جرائم متنوعة لأسباب تافهة لا تمنح الزوج الحق في أن يقتل زوجها، أو ربما العكس، إن المرأة لابد أن تعامل برفق وبدلال ممن منحته كل شيئ.لذا لابد أن نعيد إلى أذهان المجتمع ضرورة المرأة ودورها الفعال في بناء المجتمع بأكمله، فهي الأم والأخت والزوجة، هي المرأة التي كرمها الإسلام.حقوق الزوجة على زوجهاولذا تعالوا معا نغوص سويا في بحر العلم الديني مع فضيلة الشيخ محمد القوسيني، الذي أكد على أهمية حقوق المرأة خاصة في وقتنا الحالي.وأشار الشيخ القويسني لـ”بوابة القاهرة”، إلى أن هناك الكثير ممن يتحدث دون علم وتشريع عن حقوق الزوجة على زوجها ويخلقون في المجتمع الكثير من المغالطات.وأوضح “القويسني” أن العلاقة الزوجية ما هي إلا شراكة قائمة على المودة والرحمة بين الطرفين، وكلا الزوجين لابد أن يسعد الآخر، ويدخل عليه السرور، وأن تقوم العلاقة بينهم على اخلاص النية في الزواج.وأضاف الداعية محمد القويسني أن كثير من الأزواج اليوم لا يعلمون شيئًا عن قوانين السعادة الزوجية، ونظرًا لفشلهم في إدارة الحياة الزوجية فينتهي الأمر بينهم بالطلاق، أو بالاستمرار بشكل صوري من أجل الأبناء لا غير.فمن حقوق الزوجة على زوجها هو، المهر، والقايمة، والانفاق عليها، وتلبية كافة متطلباتها المادية، فلقد أمره الله بذلك في منحها كل حقوقها المادية.ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يصبر عليها ويعفو عنها، ومراعاتها، ويحافظ عليها في مرضها قبل صحتها، مقابل رعايتها له ولبيته ولابنائه وتلبية كافة متطلباته في الحياة.حق الزوجة على الزوج في المعاملةمضيفًا أن رسول الله “صلى الله عليه وسلم”، حينما جاء إليه مؤمنا سائله أيهما أفضل أن يجاهد، أما يظل بجوار امرأته المريضة، فأكد له النبي أن له أجرًا لرعايتها في مرضها.ومن حقوق الزوجة على زوجها ايضا تحملها أثناء الحمل والولادة، ومساعدتها في أعباء المنزل والحياة، ولابد على الزوج من طلاقة الوجه ولا يكن عبوثا في وجهها.مضيفًا: ولا يعلو صوته عليها، ولا ينهرها، ولا يعاملها بسوء، بل يكون لها سندًا وأمانا، ويسعدها ويصونها.وواصل فضيلة الشيخ القويسني، على الزوج أن يحسن الظن بزوجته، ولا يتجسس عليها، ويراعي شعورها، ولا يشك فيها، لآن ذلك لا يمت للدين بصله.كما أنه على الزوج أن يستشير زوجته في أمور الحياة، ويغار عليها ويحافظ على شرفها وعرضها، ويستمع إلى أحاديثها بحب ومودة، ويكون معها رقيق المشاعر.واستكمل فضيلة القويسني، أنه على الزوج ألا يهجرها ولا يغيب عنها أكثر من أربع أشهر فقط، لآن ذلك من أساس تواصل العلاقه بين الأزواج واستمرارها.ولقد صرح ايضا، على الزوج ألا يجعل زوجته تتنازل عن حقوقها المالية له، فهذه خيانه لله ورسوله، فلابد أن يعامل الزوج ربه في زوجته.واستطرد حديثه معنا في “بوابة القاهرة” أن على الزوج ألا يخرج زوجته في فترة العدة من منزلها، ولا يحاول طردها لمنزل أهلها، لآن ذلك من حقوقها عليه.ومن حقوق الزوجة على زوجها أنه إذا طلقها يوفر لها مسكنا هي وابناءها، أو إذا كانت لا تنجب يوفر لها ايضا مسكنا، فضلا عن النفقة الزوجية.الحقوق المشتركة بين الزوجينوأكد الشيخ محمد القويسني أن الحقوق المشتركة بين الزوجين من أهمها، المعاشرة الحسنة، ولا يؤذي كل منهما الآخر، فلقد جعل الله بينهم المودة والرحمة وهي سر السعادة الزوجية في تعاليم ديننا الحنيف.ومن الحقوق المشتركه ايضا أن ينصح كل منهما الآخر، وعلينا أن نتناصح لقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم الدين النصيحة.وواصل ايضا أن حق الانجاب حق مشترك بينهم، وذلك لآن الأبناء زينة الحياة والدنيا وضرورة لانجاح الحياة الزوجية بينهما.واختتم فضيله الشيخ محمد القويسني، حينما يعرف كلا من الزوج والزوجة الحقوق والواجبات عليهما، تختفي المنازعات بينهم لذا فلا بد ايضا القاء الضوء على حقوق الرجل على زوجته.حقوق الزوج على زوجتهومن حقوق الزوج على زوجته طاعة الزوجة لزوجها، أن تطيعه في كل شيئ إلا في المعصية، فلا طاعة له، وأن غاب الزوج حفظته في نفسه وماله.وأضاف ومن الحقوق ايضا أن تلبي له طلباته من مأكل ومشرب وملبس، فقد قال الرسول صلي الله عليه وسلم أن زوجك هو جنتك ونارك فانظري إذن أين أنتي من جنتك أو نارك في تعاملك مع زوجك.وتابع: لذا حينما نتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها لابد ايضا أن تتعرف المرأة على حقوق الزوج على زوجته فكلاهما أساس الحياة المشتركة بينهما.لافتًا إلى أن الحياة الناجحة بينهما تتسم بخلوها من العنف والمحاكم والمشاحنات التي تترتب عليها بناء جيل ضعيف عديم الثقة، يفشل هو الآخر في بناء أسرة سعيدة كاملة الأركان.