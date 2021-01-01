تعرفي عليها .. أعراض الحمل الكاذب وأسبابه



الحمل الكاذب الحمل الكاذب

تبدو أعراض الحمل الكاذب متشابه تمامًا مع الحمل الطبيعي، ولكن للأسف هو حمل وهمي تستمر أعراضه فترة قصيرة، سوف نتعرف من خلال هذا المقال عن ما هو الحمل الكاذب وأعراضه، والفرق بينه وبين الحمل الطبيعي، وسنتعرف ايضا عن أسبابه.



تتعرض بعض النساء حديثي العهد مع الحمل إلى الوقوع في شباك الحمل الوهمي، ولكن الآخريات ممن سبق لهم الحمل، يكون أكثر خبرة حول التفريق بينه وبين الحمل الطبيعي.



تشعر المرأة حديثة العهد مع الحمل بأعراض وهمية يشعرها بأنها على مشارق إنتظار ولي عهد جديد، ولكنها تتفاجأ بأن ذلك أعراض وهمية للحمل.

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ما هو الحمل الكاذبيحدث الحمل الكاذب عندما تعتقد المرأة أن لديها أعراض حمل على الرغم أنها ليست كذلك، ولكن بعض النساء اللائي يعانين منها يشعرن أنها حقيقية تمامًا.هذه الأعراض الوهمية قد تبدو أعراض جسدية للحمل، ولكن لا يوجد طفل ولا يحمل نبضات قلب، ولا يوجد اختبار حمل إيجابي.تعرف أكثر على..أعراض الحمل الكاذبتوجد لدى هؤلاء السيدات أعراض كاذبة للحمل تجعلها تشعر وكأن ما لديها هو حمل طبيعي، ومن أعراض الحمل الكاذب ما يلي:عدم وجود دورة شهرية.تضخم الثدي وحنانه.زيادة حجم البطن.الشعور بالغثيان.التقيؤ.زيادة الوزن.زيادو معدل التبول.الإفراط في تناول الطعام.الإحساس بحركة الجنين.بعض الحالات التي لديها أعراض الحمل الكاذب لديها ارتفاع في نسبة هرمون الاستروجين أو البرولاكتين، والذي يشعرها بأعراض جسدية، بجانب رغبتها في الحمل.الفرق بين أعراض الحمل الكاذب والحمل الطبيعيالفرق بين الحمل الكاذب والحمل الطبيعي هو إجراء اختبار الحمل المنزلي الذي يعطي نتائج حقيقة للتفريق بينهم، ولكنه في بعض الأوقات يعطي نتائج سلبية خاطئة، ولكن اختبار حمل الدم يثبت حقيقة الحمل.اسباب الحمل الكاذبتوجد بعض الأسباب وراء حدوث الحمل الكاذب وهي التي سوف نتناولها كالتالي:حلقة ردود الفعل بين العقل والجسمكشف أطباء النساء والتوليد أن بعض حالات الحمل الكاذب تكون وراءها حلقة ردود الفعل بين العقل والجسم.تؤدي فيها المشاعر القوية نحو تحقيق حلم الإنجاب إلى ارتفاع الهرمونات، وبالتالي يتسبب ذلك في ظهور أعراض الحمل الكاذب التي تتشابه مع الحمل الطبيعي.يوثر العامل النفسي والرغبة الشديدة في تحقيق حلم الإنجاب لأي سبب ما، إلى تأثير هذه المشاعر على الجسم وظهور الأعراض الكاذبة للحمل.عامل جسديتؤثر بعض الأمراض على ارتفاع مستويات الهرمون وزيادة حجم البطن وانقطاع الدورة الشهرية، مما تعتقد بعض الحالات أن ما لديها هو حمل طبيعي.عامل عقلييسبب الاكتئاب لدي بعض السيدات التي لديها مشاكل في حدوث الإنجاب أو تأخره إلى إعتقادهم بأنهم في بداية رحلة الحمل الطبيعي.العيادة الطبية لبوابة القاهرة: ترفض بعض السيدات الاعتراف بالحمل الكاذب لعدم تعرضها لمشاعر نفسية سيئة.من المهم حصول المرأة على مشاعر دعم ورعاية من زوجها، لإحتواء هذه الصدمة، ومساعدتها على تجاوز المحنة.