الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة

يتوقع خبراء الطقس، أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة رطب في النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد البلاد طقسا حارًّا رطبًا على السواحل الشرقية، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك اعتبارًا من غد الجمعة وحتى الأربعاء المقبل.
شبورة مائية في الصباح
وتشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.
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