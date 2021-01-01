الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة



حالة الطقس حالة الطقس



يتوقع خبراء الطقس، أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة رطب في النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد البلاد طقسا حارًّا رطبًا على السواحل الشرقية، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك اعتبارًا من غد الجمعة وحتى الأربعاء المقبل.



شبورة مائية في الصباح

وتشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

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كما تنشط الرياح ليلًا، على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.انخفاض درجات الحرارةواعتبارًا من الاثنين المقبل، يسود البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية، ليسود طقس حار رطب نهارًا، معتدل الحرارة ليلًا.وفيما يلي متوسط نسبة الرطوبة، خلال الفترة المقبلة:· القاهرة الكبرى: العظمى 75-80%، الصغرى 30-35%.· السواحل الشمالية: العظمى 80-85%، الصغرى 50-55%.· جنوب سيناء: العظمى 55-60%، الصغرى 25-30%.· شمال الصعيد: العظمى 40-55%، الصغرى 20-25%.· جنوب الصعيد: العظمى 30-35%، الصغرى 10-15%.