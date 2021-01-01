ابتعدي عن الأسود .. أخطاء في الموضة تجعلك تبدين أكبر سنًا



أخطاء في الموضة أخطاء في الموضة



أن تظهري بسن أصغر من عمرك، هو شيء تسعى إليه جميع النساء، ولكن قد نرتكب بعض الأخطاء التي تجعلنا نبدو أكبر سنًا بأسباب لا يمكن تخيلها، لذا قبل الالتزام بالموضة بشكل حرفي، يجب اختيار المناسب لكِ قبل ارتدائه، فهناك موضة تجعلك تبدين أكبر سناً، لذا يستعرض "اليوم السابع" هذه الأخطاء حتى تتجنبيها في إطلالتك وفقاً لموقع "awellstyledlife" كما يلي:



تجنبي ارتداء الألوان الناعمة:

الكل يعلم أنه مع تقدم السن يتلاشى لون البشرة وقد يتغير ويصبح باهتاً، لذا فإن ارتداء ملابس أكثر نعومة يمكن أن يكون أكثر إرضاءً، لكن ارتداء الكثير من ألوان الباستيل سيجعلك تبدين أكبر سنًا، فاختاري الألوان المحايدة الباهتة مثل الرمادي الفاتح أو بيج، أمزجي اللون الأزرق الفاتح مع اللون الوردي الناعم فهو يعتبر مزيجًا كلاسيكيًا وموضة قوية لخريف وشتاء 2023.



تجنبي اللون الأسود:

من المعروف أن اللون الأسود هو ملك الألوان، ولكن كونك تجعليه اللون الملازم لك، فهو يجعلك تبدين أكبر سناً، نظرًا لأن اللون الأسود يمثل جزءًا كبيرًا من الملابس النسائية، ولكن إذا قررت ارتداءه عليك ارتدي وشاحًا ملونًا لطيفًا بالقرب من وجهك، مع أقراطًا أو عقدًا ملونًا بألوان تجعلك جذابة.

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النظارات التي عفا عليها الزمن:إذا كانت نظارتك قديمة، فستبدين أكبر سناً فإذا لم تقومي بتغييرها منذ عدة سنوات، فقد يؤدي ذلك إلى ظهورك بشكل متقدم في العمر، فيما يتعلق بموضوع النظارات، فهناك عدد قليل جدًا من النظارات بدون إطار لا تجعلك تبدين أكبر سنًا، وخاصة الكبيرة ذات إطارات بارزة، فهي تساعدك على تغطية التجاعيد تحت العين وتمويه الهالات السوداء.