لتبييض البشرة .. 3 وصفات طبيعية بزيت جوز الهند



وصفات طبيعية بزيت جوز الهند وصفات طبيعية بزيت جوز الهند



كل فتاة ترغب في الحصول على بشرة ناعمة خالية من العيوب وتكون نضرة ومشرقة، وقد تلجأ الكثيرات من الفتيات لتفتيح البشرة وجعلها أكثر توهج، عن طريق استخدام وصفات كثيرة ومنتجات للعناية بالبشرة..



ولكن يوجد زيت جوز الهند، وهو أفضل ما يمكن استخدامه لما له خصائص رائعة، لتفتيح البشرة وجعلها أكثر إشراق، وفقاً لموقع"folksgrowth".



طريق استخدام زيت جوز الهند لتفتيح البشرة:

زيت جوز الهند عضوى، ومفيد لتفتيح البشرة، ويوجد بعض الطرق الجيدة، منها على سبيل المثال:

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زيت جوز الهند النقى لتفتيح البشرة:- وضع زيت الزيتون في اليد وفركه حتى تشعر بأنه أصبح ساخن- توضع اليد على البشرة الغير متجانسة- يجب عند وضع اليد على الجلد، تدليك الزيت على البشرة حتى يمتص جيداً- يترك الزيت طوال الليل على البشرة ثم في الصباح يغسل الوجه بماء فاتر- يمكن فعل هذه الطريقة لمدة 30 يوم لرؤية نتيجة موفقة للبشرةزيت جوز الهند مع عصير الليمون لتحسين البشرة:زيت جوز الهند هو علاج فعال وصحى ويمكن أن يقلل من التصبغات والباهتان وجعل البشرة مشرقة وصافية، ولكن إذا كانت البشرة جافة فلا يمكن القيام بهذا.- يمكن أخذ 1 ملعقة من عصير الليمون وزيت جوز الهند ويخلط جيداً مع بعض- وضع الخليط وفركه على الوجه- ترك هذا الخليط على الوجه لمدة من 10 إلى 15 دقيقة- يشطف الوجه بالماء الدافئ- يوضع هذا الخليط مرتين في الأٍبوع على البشرة للحصول على بشرة فاتحة ومشرقةزيت جوز الهند بالليمون والعسل:- خذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند والليمون والعسل، وخلط جميع المكونات في وعاء- وضع المريج كله على الوجه، وتركه لمدة من 10 إلى 15 دقيقة- يغسل الوجه بالماء البارد- ويمكن استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع لنتيجة فعالة