بالهنا والشفا .. طريقة عمل طاجن الكوسة باللحمة المفرومة

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صورة الخبر: طاجن الكوسة باللحمة المفرومة
طاجن الكوسة باللحمة المفرومة


الكوسة من الأكلات الغنية بالعديد من الفتيامينات، لذا يمكن تناولها بأكثر من طريقة، فهي من الأكلات المغذية والتي تساعد في بناء الجسم بشكل أفضل، وأيضًا هي من الأكلات المفضلة لدى الأطفال، لذا نتناول خلال السطورالتالية طريقة عمل طاجن الكوسة باللحم المفروم على طريقة الشيف مي صيام .

طريقة عمل طاجن الكوسة باللحم المفروم:
المكونات:
كيلو من الكوسة

عصير طماطم

3 فصوص ثوم مفروم

نصف كيلو من اللحم المفروم

2 بصلة مفرومة

ملح
فلفل اسود

حبهان مطحون

طريقة تحضير طاجن الكوسة باللحم المفروم:

في البداية تنظف الكوسة وتغسل بالماء ثم تقطع وتترك لفترة

نقوم بتقطيع البصل ويتم وضعه في إناء على النار، حتي يحصل على اللون الذهبي

ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم ويقلب بطريقة جيدة

ثم يضاف الفلفل الأسود والحبهان المطحون، ويمكن أيضا إضافة رشة قليلة من القرفة وجوزة الطيب على حسب الرغبة

عندما يتغير لون اللحم وتنشف جميع السوائل يضاف الملح

ثم يضاف عصير الطماطم

ثم يضاف الثوم المفروم وتترك حتي الغليان

ثم تضاف للكوسة وتدخل الفرن حتي يحمر الوجهة وتنضج ويمكن تقديمها بشكل مباشر على سفرتك.

ومن الممكن أن تقدم مع وجبات أخرى أو أطباق جديدة من السلطة وغيرها من الأطباق المفضلة لديك

المصدر: youm7

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