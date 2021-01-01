بالهنا والشفا .. طريقة عمل طاجن الكوسة باللحمة المفرومة



طاجن الكوسة باللحمة المفرومة طاجن الكوسة باللحمة المفرومة



الكوسة من الأكلات الغنية بالعديد من الفتيامينات، لذا يمكن تناولها بأكثر من طريقة، فهي من الأكلات المغذية والتي تساعد في بناء الجسم بشكل أفضل، وأيضًا هي من الأكلات المفضلة لدى الأطفال، لذا نتناول خلال السطورالتالية طريقة عمل طاجن الكوسة باللحم المفروم على طريقة الشيف مي صيام .



طريقة عمل طاجن الكوسة باللحم المفروم:

المكونات:

كيلو من الكوسة



عصير طماطم

قد يعجبك أيضا...

3 فصوص ثوم مفرومنصف كيلو من اللحم المفروم2 بصلة مفرومةملحفلفل اسودحبهان مطحونطريقة تحضير طاجن الكوسة باللحم المفروم:في البداية تنظف الكوسة وتغسل بالماء ثم تقطع وتترك لفترةنقوم بتقطيع البصل ويتم وضعه في إناء على النار، حتي يحصل على اللون الذهبيثم نقوم بإضافة اللحم المفروم ويقلب بطريقة جيدةثم يضاف الفلفل الأسود والحبهان المطحون، ويمكن أيضا إضافة رشة قليلة من القرفة وجوزة الطيب على حسب الرغبةعندما يتغير لون اللحم وتنشف جميع السوائل يضاف الملحثم يضاف عصير الطماطمثم يضاف الثوم المفروم وتترك حتي الغليانثم تضاف للكوسة وتدخل الفرن حتي يحمر الوجهة وتنضج ويمكن تقديمها بشكل مباشر على سفرتك.ومن الممكن أن تقدم مع وجبات أخرى أو أطباق جديدة من السلطة وغيرها من الأطباق المفضلة لديك