ديكور منزلك .. إزاى تستغلى العمود الأساسى



إزاى تستغلى العمود الأساسى إزاى تستغلى العمود الأساسى

الأعمدة هي بناء الهياكل التي تعتبر ضرورية لأساس أي مبني، حيث أنها تساعد في تثبيت المبنى، فهناك تصميمات منزلية تقوم بإخفاء العمود داخل الحائط أو في زوايا مخفية، وهناك تصميمات تأتى الأعمدة في نصف الغرف، وهذا ما يتسبب في مشاكل في الشكل الجمالي داخل المنزل، لذا يستعرض" اليوم السابع" كيفية استغلال العمود داخل المنزل لعمل ديكور بشكل جمالى دون أن تتخلص منه وفي الوقت نفسه تحافظ على متانة البيت والشكل والديكور الذي ترغب فيه وفقاً لموقع "roomdsign" كما يلي:



استخدامه كجدار الفن:

جدار الفن عبارة عن حائط ملئ بالتفاصيل الفنية وبدون تكلفة مثل استخدام بعض العناصر الفنية الجدارية أو ديكورات الجدران في العمود مثل عمل كرانيش ووزر، وسيؤدي ذلك إلى جعل العمود يبدو أفضل وفي نفس الوقت، كما يمكنك إضافة المزيد من التأثيرات الفنية إلى غرفتك.



تغطية العمود بالمواد الخشبية:

يمكن أن تكون العناصر ذات الأساس الخشبي مفيدة للمساعدة في تحقيق التوازن في أي غرفة، كما أنه سيجلب بعض النضارة والحيوية الطبيعية، كما أن له نسيجاً فنياً إلى الغرفة إذا وجدت أن غرفتك تفتقر إلى العناصر الطبيعية، فإن استخدام الخشب لتغطية العمود الخاص بك يمكن أن يكون خيارًا مثاليًا لأنه سيحدث تأثيرًا مضاعفا، وهذا التصميم موضة ديكور 2023.

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اجعل العمود الخاص بك كوفي كورنر أو مكانًا لتناول الطعام:هذه الفكرة مثالية لأي شخص لديه مساحات محدودة في منزله حتى لا يكون لديه طاولة طعام أو كوفي كورنر، يمكنك الاستفادة من العمود الخاص بك كشريط أو طاولة طعام.استخدم أباليك حائط في العمود:تعد الإضاءة متعددة الطبقات جزءًا لا يتجزأ من التصميم الداخلي الرائع، يمكن أن يؤدي استخدام طبقة مختلفة من الإضاءة إلى إنشاء تأثير إضاءة في محيطة جميل يجعل أي مساحة تبدو أكثر اتساعاً وأناقة.