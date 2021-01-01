الأهلي : مارسينيو يقترب بشدة.. ورتوش أخيرة تحسم الصفقة



مارسينيو مارسينيو





يقترب مارسيو دا سيلفا باربوسا الشهير بـ "مارسينيو" من الانضمام إلى صفوف الأهلي ضمن تدعيمات الموسم الجديد.



ويلعب البرازيلي مارسينيو ضمن صفوف كاوزاكي فرونتال ثاني الدوري الياباني.

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وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "يقترب مارسينيو بشدة من الانضمام إلى الأهلي".وأضاف "يلعب مارسينيو في مركز الجناح الأيسر لصالح فريق كاوزاكي فرونتال".وأوضح المصدر "اقتراب مارسينيو يأتي بعد نجاح مفاوضات الأهلي مع اللاعب وناديه".ويحتل مارسينيو - 27 عاما - المركز الخامس في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الياباني بـ 9 أهداف عقب مرور 29 جولة.ويبتعد مارسينيو عن صدارة الهدافين بثلاثة أهداف.ويحتل كاوزاكي المركز الثاني من الدوري الياباني برصيد 54 نقطة من 29 جولة وبفارق خمس نقاط عن الصدارة وقبل ست جولات من النهاية.وبدأ مارسينيو مسيرته مع فريق إنترناسيونال البرازيلي.ورحل اللاعب عن الدوري البرازيلي في صيف 2019 إلى نادي تشونجنشينج ليانججيانج الصيني وحتى فبراير 2021.وانتقل مارسينيو إلى كاوزاكي الياباني في صيف 2021.وخاض اللاعب البرازيلي مع فريقه الياباني 48 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 13 هدفا وصنع 8 آخرين.