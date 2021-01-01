التربية والتعليم : طرق تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائي وآلية إعلان النتائج



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة إعلان تقييمات الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، موضحة أنه سيتم عقد ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد وفقا ًللقرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة والتقييم للصفين الرابع والخامس.



وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم إعلان تقييم المتعلم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدي اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم علي تطور أدائه كالتالي:-



- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100) .



- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).



- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).



- اللون الأحمر:- يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، ومازال في حاجه إلي الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).



احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسين

وأشارت وزارة التربية والتعليم، يراعي عند تقدير درجات الطالب وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي التالي:-



- تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد، طبقاً للجدول الموضح لنظام التقييم وأدواته، الوارد بالمادة السابعة من هذا القرار.



- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.



- يتم حساب درجات الطالب، من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسين للمادة وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول ومجموه درجات الفصل الدراسي الثاني.

