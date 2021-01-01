بوتين يحذر من مذبحة دموية يشنها الغرب بالدول المستقلة

قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن دول الغرب تحاول إثارة صراعات دموية فى بلدان رابطة الدول المستقلة.
وقال بوتين في كلمته أمام رؤساء أجهزة الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: ”متابعة لأهدافهم، فإن خصومنا الجيوسياسيين، كما قلنا مؤخرًا، مستعدون لفضح الجميع، أي شخص، أي دولة، لتحويلها إلى بؤرة الأزمة، وإثارة ثورة ملونة وإطلاق العنان لمجزرة دموية. نحن شاهد كل هذا أكثر من مرة".
وأوضح بوتين، أنه “يتم ذلك من أجل منع تشكيل نظام عالمي أكثر عدلاً، يحاول الغرب إعادة إشعال الصراعات القديمة، وخلق مشاكل وأزمات جديدة”.
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