زوجة تروي مأساة في طلاقها .. فيديو

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زوجة تروي مأساة

في واقعة من أغرب أسباب الخلافات الزوجية? روت “بسمة”? تفاصيل مشكلتها والتي أدت إلى طلاقها.

وقالت “بسمة”? خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “النهار”?: “حماتي اتلككت لي بسبب أني أكلت معلقة زبادي”? موضحه: “كنا معزومين في رمضان عندها وبعد السحور أكلت زبادي وسبت المعلقة وقومت”.

وأشارت: “استمرينا لمدة 4 سنوات في مشاكل أدت في النهاية إلى الطلاق”? مضيفه: “كل دا علشان سبت المعلقة ومغسلتهاش”.

مصروف البيت
وتابعت: “فضلت تتلكك لي طوال الـ4 سنوات لكني كنت بحاول أعدي علشان بيتي? وآخر مشكلة كانت على مصروف البيت وتم الطلاق بعدها”.

وأوضحت “بسمة”?: “حماتي لم تكن تحبي لذلك فضلت ورايا لحد ما طلقتني”.

المصدر: elbalad

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