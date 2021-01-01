زوجة تروي مأساة في طلاقها .. فيديو

في واقعة من أغرب أسباب الخلافات الزوجية? روت “بسمة”? تفاصيل مشكلتها والتي أدت إلى طلاقها.
وقالت “بسمة”? خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “النهار”?: “حماتي اتلككت لي بسبب أني أكلت معلقة زبادي”? موضحه: “كنا معزومين في رمضان عندها وبعد السحور أكلت زبادي وسبت المعلقة وقومت”.
وأشارت: “استمرينا لمدة 4 سنوات في مشاكل أدت في النهاية إلى الطلاق”? مضيفه: “كل دا علشان سبت المعلقة ومغسلتهاش”.
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