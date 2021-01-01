زوجة تروي مأساة في طلاقها .. فيديو



زوجة تروي مأساة زوجة تروي مأساة

في واقعة من أغرب أسباب الخلافات الزوجية? روت “بسمة”? تفاصيل مشكلتها والتي أدت إلى طلاقها.



وقالت “بسمة”? خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “النهار”?: “حماتي اتلككت لي بسبب أني أكلت معلقة زبادي”? موضحه: “كنا معزومين في رمضان عندها وبعد السحور أكلت زبادي وسبت المعلقة وقومت”.



وأشارت: “استمرينا لمدة 4 سنوات في مشاكل أدت في النهاية إلى الطلاق”? مضيفه: “كل دا علشان سبت المعلقة ومغسلتهاش”.

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مصروف البيتوتابعت: “فضلت تتلكك لي طوال الـ4 سنوات لكني كنت بحاول أعدي علشان بيتي? وآخر مشكلة كانت على مصروف البيت وتم الطلاق بعدها”.وأوضحت “بسمة”?: “حماتي لم تكن تحبي لذلك فضلت ورايا لحد ما طلقتني”.