تفاصيل .. شروط طلائع الجيش لرحيل نجم الفريق إلى الزمالك

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طلائع الجيش



أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي طلائع الجيش اشترط على نادي الزمالك، عدة شروط من أجل الموافقة على رحيل نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الزمالك لديه رغبة قوية في ضم عمرو السيسي لاعب خط وسط الطلائع بعد فشل ضم مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، بعد رفض ناديه".

واختتم: "الفريق العسكري طالب نادي الزمالك بالتنازل عن ثنائي من صفوف فريق الشباب على سبيل الإعارة، بالإضافة للحصول على مقابل مادي لإتمام الصفقة".

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات جديدة مع البنك الأهلي، من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم ، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الزمالك فتح خط تفاوض جديد مع البنك الأهلي لإتمام صفقة مهاجم البنك الأهلي ناصر منسي".

وأضاف أمير هشام: "جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، لديه قناعة تامة بقدرات اللاعب، ويرغب بشدة في الحصول على خدماته لتدعيم صفوفه".

المصدر: elbalad

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