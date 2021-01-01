سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 في الدول العربية



Galaxy S23 Galaxy S23

تعمل شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، على تطوير سلسلة هواتفها الرائدة للعام القادم 2023 ، Samsung Galaxy S23، التي ستنافس بشراسة هواتف iPhone 14 الجديدة.



ولحسن الحظ ظهرت بعض التسريبات لتكشف عن سعرها في الدول العربية على الإنترنت، إضافة إلى المواصفات التي سينطلق بها الهاتف، لموقع "تايم نيوز".



سعر سامسونج Galaxy S23

وأعلنت شركة سامسونج عن سعر الهاتف الذي سيتم تواجده قريبا بالأسواق، لذلك سوف نذكر سعر الهاتف في البلد الأكثر تساؤلا عن السعر، وهو كالآتي:

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إن سعر الهاتف بالدولار الأمريكي يصل إلى 1200.ويصل السعر في السعودية إلى 4500 ريال سعودي.يصل سعر الهاتف في مصر إلى 18700 جنيه مصري.يبلغ سعر الهاتف في الجزائر 158 ألف دينار جزائري.في المغرب يبلغ سعره 10 آلاف و 500 درهم مغربيوبالإضافة إلى ذلك نجد أن سعر الهاتف يصل إلى 250 دينار في الكويت.مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23يأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 مزودا بمعالج ثماني النواة ، ويقدم 4 كاميرات خلفية تتميز بالجودة والأداء الرائع ، والمزيد من المواصفات نذكرها كالآتي:-يتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy S23 بنظام تشغيل Android.-من بين المزايا الرائعة للهاتف أنه يتمتع بخاصية مقاومة الماء والغبار.- يمتلك الهاتف بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير.- تم تصنيع البطارية من مادة الليثيوم بوليمر غير القابلة للإزالة.-تتواجد بصمة الهاتف على شاشة الهاتف على عكس الهواتف الأخرى التي تأتي فيها بصمة الإصبع مع زر الباور.- ظهر هاتف سامسونج Galaxy S23 مصنوع من الزجاج بالإضافة إلى طبقة حماية من نوع "كورنينج".- يحتوي الهاتف على الكثير من المستشعرات ، بما في ذلك القرب والبوصلة والتسارع.