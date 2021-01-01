مشاكل جديدة في أحدث هواتف آبل iPhone 14 Pro



iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro

على مدار أكثر من 20 يوما، تصدرت سلسلة آبل Apple، الجديدة iPhone 14، عناوين الأخبار ولكن هذه المرة لظهور العديد من الأخطاء والمشاكل التقنية بإلإصدارات الرائدة بتشكيلة الهواتف الباهظة التكلفة.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، واجه مستخدمو هواتف آيفون 14 برو، الكثير من المشكلات منذ إطلاقها، تتعلق أحدث مشكلة تم الإبلاغ عنها، هو خطأ يجعل جهاز iPhone 14 Pro، يعيد تشغيل نفسه عندما يكون متصلا بالشحن، إلى جانب مشكلة أخرى تظهر لدي بعض مستخدمي هواتف آبل الجديدة تتسبب في حدوث مشاكل في الاتصال بالشبكة.



وتشير أحدث التقارير، إلى أن مستخدمي سلسلة iPhone 14 Pro يواجهون المزيد من العيوب بتشكيلة آبل الرائدة، وذلك بسبب ظهور بعض المشكلات الجديدة مع عدد من الوظائف بالأجهزة الخاصة بهم، يتضمن ذلك مشكلات في تقنية آبل الجديدة Dynamic Island، ومشكلة أخرى تظهر عند اتصال الهاتف بالأقمار الصناعية.

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أعطال جديدة تظهر عند الشحن والاتصال بشبكة 5Gوبصرف النظر عن هذه المشكلات، يواجه مستخدمو أجهزة iPhone 14 Pro في الولايات المتحدة أيضا مشكلة مع شبكة الاتصال Verizon، حيث أبلغ الكثيرين عن وجود مشكلة في طريقة اتصال الجهاز مع إشارات شبكات الجيل الخامس 5G، والتي عادة ما تكون ضعيفة جدًا مع ظهور مشكلات أخرى في تغطية الشبكة.ولسوء الحظ لا تتوقف الأخطاء عند هذا الحد فحسب، بل إن الهواتف الرائدة الجديدة من آبل لديها أيضا مشكلة رئيسية أخرى تؤثر على عملية الشحن، فعند توصيل الجهاز بمقبس الشحن يقوم هاتف iPhone 14 Pro بإعادة تشغيل نفسه مرة أخرى تلقائيا، ويحدث ذلك أثناء الشحن عبر الشاحن اللاسلكي MagSafe أو كابل Lightning.مشكلات جديدة ببطارية آيفون 14 برووليست هذه هي المشكلة الوحيدة المتعلقة ببطارية أجهزة آيفون 14 الجديدة، حيث تظهر العديد من مشاكل عمر البطارية منذ إصدار آبل تحديث iOS 16، وحتى الآن، لا يوجد تصريح رسمي من آبل حول السبب في ظهور هذه الأخطاء، وما إذا كانت هذه المشكلات تظهر لوجود عيبا في صناعة الجهاز أم خطأ تقني بنظام التشغيل.وفي الوقت الحالي، لا تؤثر هذه المشكلات على جميع مستخدمي هواتف آيفون 14 برو، وأشار بعض المتأثرين بالأعطال إلى وجود إصلاح غير رسمي يتم إجراؤه، وهو تعطيل تحديث جميع التطبيقات في الخلفية، من خلال الذهاب إلى الإعدادات، وعبر علامة التبويب "عام" قم بالتمرير لأسفل للوصول إلى "تحديث تطبيق الخلفية" وإيقاف تشغيل الخيار.جدير بالذكر أن هذه ليست أول مرة تظهر فيها مشكلات تتعلق بطرازات سلسلة iPhone 14 Pro، حيث أشار تقرير سابق أن مستخدمو تشكيلة آبل الرائدة يواجهون مشكلات مع بعض تطبيقات النظام الأساسية مثل iMessage، فيما ذكر تقرير آخر خلال الأسبوع الماضي، أن كاميرا طرازات آيفون 14 برو تصدر أصواتا غريبة عند تشغيلها.