تقوم Foxconn بتعديل خط إنتاج iPhone 14 لبناء المزيد من وحدات Pro و Pro Max

وسط الحديث عن أن شركة Foxconn كانت قادرة على بدء إنتاج iPhone 14 و iPhone 14 Plus في الهند في وقت أقرب مما كان متوقعًا، تأتي الآن كلمة مفادها أن الشركة المصنعة للعقد في الصين تفككت خطوط التجميع التي أنشأتها لهذين الإصدارين من أجل بناء المزيد من وحدات Pro و Pro Max.
ومن الجدير بالذكر ان الطلب على وحدات Pro في الصين يفوق الطلب على الهواتف القياسية.
لا تعتبر هذه مفاجأة لشركة أبل لأن الشركة عملت بجدية للتمييز بين إصداري iPhone 14 و iPhone 14 Pro كما لم يحدث من قبل هذا العام، بدءًا من استخدام مجموعة شرائح A16 Bionic الجديدة مع تقنية تصنيع 4 نانومتر وما يقرب من 16 مليار ترانزستور مع إصدارات iPhone 14 Pro.
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