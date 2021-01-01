تقوم Foxconn بتعديل خط إنتاج iPhone 14 لبناء المزيد من وحدات Pro و Pro Max

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صورة الخبر: iPhone 14
iPhone 14

وسط الحديث عن أن شركة Foxconn كانت قادرة على بدء إنتاج iPhone 14 و iPhone 14 Plus في الهند في وقت أقرب مما كان متوقعًا، تأتي الآن كلمة مفادها أن الشركة المصنعة للعقد في الصين تفككت خطوط التجميع التي أنشأتها لهذين الإصدارين من أجل بناء المزيد من وحدات Pro و Pro Max.

ومن الجدير بالذكر ان الطلب على وحدات Pro في الصين يفوق الطلب على الهواتف القياسية.

لا تعتبر هذه مفاجأة لشركة أبل لأن الشركة عملت بجدية للتمييز بين إصداري iPhone 14 و iPhone 14 Pro كما لم يحدث من قبل هذا العام، بدءًا من استخدام مجموعة شرائح A16 Bionic الجديدة مع تقنية تصنيع 4 نانومتر وما يقرب من 16 مليار ترانزستور مع إصدارات iPhone 14 Pro.

في حين تحتوي الإصدارات القياسية على شرائح A15 Bionic مع تقنية تصنيع 5 نانومتر و 15 مليار ترانزستور؛ تم استخدام هذه الشرائح في مجموعة iPhone 13 العام الماضي. يجعل العدد الأصغر من الترانزستورات على شريحة A15 Bionic هذا المكون أقل قوة وكفاءة في استخدام الطاقة من الشرائح الجديدة التي تعمل على طرز Pro.

علاوةً على ذلك، يحتوي كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max على مستشعر كاميرا بدقة 48 ميجابكسل في الخلف مقارنة بمستشعر 12 ميجابكسل في الهواتف الأرخص. كما تعد شاشات OLED المستخدمة في أجهزة Pro أفضل من تلك المستخدمة في iPhone 14 و iPhone 14 Plus، ويتم تحديث الشاشة على الهواتف الأرخص 60 مرة في الثانية مقارنة بـ 120 مرة في الثانية التي يتم عرضها في iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

المصدر: بوابه المتميز

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