تؤكد شاومي على حدث 4 أكتوبر لإطلاق Xiaomi 12T و Redmi Pad و Xiaomi Smart Band 7 Pro

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بعد إطلاق مجموعة Xiaomi 12S في الصين في شهر يوليو، أكدت شاومي عن حدث إطلاق عالمي آخر لهذا العام، والذي سيتم الأسبوع المقبل، مع توقع الكشف عن عدد كبير من الأجهزة خلاله.



في وقت سابق اليوم على صفحاتها الرسمية، أكدت شركة شاومي خططها لعقد حدث إطلاق عالمي في 4 أكتوبر. وتستخدم الصورة التشويقية المشتركة التسمية التوضيحية “Make Moments Mega”، والتي قد تلمح في حدث يتمحور حول الكاميرا. من المحتمل أن يلمح ذلك إلى هاتف Xiaomi 12T Pro، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل.



تم تسريب تفاصيل هاتفي Xiaomi 12T و 12T Pro بالفعل، لذلك يجب أن يكون هذا الجزء من الإطلاق شكليًا في الغالب.

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كما انه من المحتمل أن ينضم جهاز Redmi Pad للهواتف المتميزة، وهو أول جهاز لوحي يحمل علامة Redmi التجارية من شاومي والذي تم تسريبه بالكامل أيضًا. يمكن أن يظهر Xiaomi Smart Band 7 Pro أيضًا، مثل الإصدار العالمي من Xiaomi Band 7 Pro الذي تم إطلاقه مع سلسلة Xiaomi 12S في الصين في يوليو.