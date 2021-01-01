تستعد شاومي لإطلاق Redmi Note 11R غداً 30 من سبتمبر



Redmi Note 11R Redmi Note 11R

تستعد شركة شاومي لعقد حدث غداً 30 من سبتمبر تكشف من خلاله عن إصدار الشركة الجديد Redmi Note 11R.



كشف إعلان تشويقي نشر اليوم عن موعد الإعلان الرسمي عن Redmi Note 11R، كما كشف الإعلان التشويقي عن تصميم هذا الإصدار الذي يظهر بإعدادت مزدوجة للكاميرة الخلفية.



ولقد أوضحت شاومي أن هاتف Note 11R يأتي بمعدل تحديث 90Hz، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يعد الهاتف أحدث إصدارات شاومي من هواتف 5G، حيث يدعم اثنان من شرائح SIM بتقنية 5G.

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أيضاً كشفت الشركة عن تصميم Redmi Note 11R من خلال الإعلان التشويقي، والذي يظهر بتصميم يحاكي هاتف Poco M4 5G.من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi Note 11R يأتي أيضاً بنفس المواصفات الأخرى المميزة لهاتف Poco M4 5G لذا من المتوقع أن يضم شاشة LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 700.كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 12 وواجهة MIUI 13، على أن يدعم تقنية الشحن بقدرة 18W.وتأتي الكاميرة الأمامية في نتوء القطرة بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تتضمن الإعدادات المزدوجة للكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، لذا نترقب الإعلان الرسمي غداً لمزيد من التفاصيل.