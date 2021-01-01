معالجات رسومات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

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كشفت نفيديا NVIDIA العالمية، المتخصصة في إنتاج معالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكمبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو، عن سلسلة GeForce RTX 40 من وحدات معالجة الرسومات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمصممة لتقديم أداء ثوري للاعبين والمبدعين.



ومن تلك السلسلة الجديدة من معالجات الرسومات، وحدة RTX 4090، والتي تعد قفزة في الأداء والكفاءة تصل إلى 4 مرات عن سابقتها، وتُقدم سلسلة RTX 40 أول وحدات معالجة رسومات في العالم استنادًا إلى بنية NVIDIA Ada Lovelace الجديدة، حيث ستوفر الهندسة المعمارية قفزة هائلة في الأداء والكفاءة والقدرات مقارنة بوحدات معالجة الرسومات من الجيل السابق، حيث تم تصميم هذه البنية في البداية بدقة تصنيع عالية؛ مما جعلها أقوى بنية رسومية في العالم، دون منافسة، كما تمتاز سلسلة RTX 40 قفزات هائلة في الأداء والكفاءة، وتمثل حقبة جديدة من تتبع الأشعة في الوقت الفعلي والعرض العصبي، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء وحدات البكسل.



كما تشمل وحدات معالجة الرسوميات الجديدة GeForce RTX 4090، والتي سوف تتوفر في 12 أكتوبر بسعر يبدأ من 1599 دولارًا، وإصدارات GeForce RTX 4080نسخة 16 جيجابايت و 12 جيجابايت ستتوفر في نوفمبر، بدءًا من 1199 دولارًا و 899 دولارًا على التوالي، وتقدم NVIDIA تقنية DLSS 3 لإنشاء إطارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأداء يصل إلى 4 أضعاف.

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تدعم سلسلة وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 40 تقنية DLSS 3، وهو مضاعف أداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي يطلق حقبة جديدة من العرض العصبي للألعاب والتطبيقات، كما أنها تعمل على إنشاء إطارات جديدة وعالية الجودة بدلا من وحدات البكسل، كما تعتمدDLSS 3 على ريادة الشركة في تقنيات الدقة الفائقة المسرعة بالذكاء الاصطناعي لتقديم جودة صورة رائعة ومعدلات إطارات تصل إلى 4 أضعاف على الدقة الأصلية، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة التي تحدد تجربة اللعب الشاملة.ويُعد DLSS 3، المدعوم من Tensor Cores الجديد من الجيل الرابع ومسرع الأخراج البصري الجديد والتي تحتوي على وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 40 Series ، حيث أحدث تكرار لتقنية Deep Learning Super Sampling والتي حازت على إعجاب النقاد كما أنها تقدم قدرة جديدة تسمى Optical Multi Frame Generation يُنشئ التوليد البصري متعدد الإطارات إطارات جديدة تمامًا، مما يوفر تعزيزات مذهلة في الأداء، نظرًا لأن DLSS Frame Generation يتم تنفيذه كعملية لاحقة على وحدة معالجة الرسومات، فيمكنه زيادة معدلات الإطارات حتى عندما يتم اختناق اللعبة بواسطة وحدة المعالجة المركزية.أكثر من 35 لعبة وتطبيق تدعم تقنية DLSS 3 ستتوفر قريبًاتعد القوة الثورية لـ DLSS 3 نعمة لمطوري الألعاب الذين يرغبون في التعبير عن رؤيتهم الفنية. تم دعم التكنولوجيا في أشهر محركات الألعاب في العالم ، مثل Unity و Unreal Engine، وقد تلقت DLSS 3 بالفعل دعمًا من العديد من مطوري الألعاب الرائدين في العالم ، مع أكثر من 35 لعبة وتطبيقات تعلن الآن عن دعمها مثل Cyberpunk 2077 ومايكروسوفت.