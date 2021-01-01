تصبح بي إم دبليو XM الأقوى من الشركة، وأول سيارة أداء مستقلة منذ M1

كشفت بي إم دبليو عن سيارتها XM المستقلة والجديدة من قسم M والأولى منذ سبعينيات القرن الماضي بعد M1، وتتميز بي إم دبليو XM بأول محركات مكهربة في عائلة M المستقلة.
إن سيارات بي إم دبليو الرياضية مثل i4 M50 أو iX M60 وحتى i7 M70 هي سيارات مرتكزة على أساس سيارات الطرق من بي إم دبليو، وكذلك فإن سيارة M760e الهجينة ليست سيارة M مستقلة. من ناحية أخرى يضع القسم الرياضي كامل خبرته في سيارات مثل M3 و M4 و M5، ولكنها هي الأخرى تعتمد على سيارات الفئة الثالثة والفئة الرابعة والفئة الخامسة من بي إم دبليو.
على الناخية الأخرى، بي إم دبليو XM هي أول سيارة حقيقية بعمل كامل في قسم بي إم دبليو M، وتحصل على محرك وقود V8 هجين يجعلها الأقوى لدى الشركة بمجموع 735 حصان و997 نيوتن متر، وتوفر حزمة البطاريات مدى كهربائي صافي 50 كيلومتر. ومع أن XM هي السيارة الأقوى في الشركة ولكنها ليست الأسرع بسبب وزنها البالغ 2,750 كيلوغرام الناتج عن حجمها الكبير وتركيزها على الفخامة في نفس الوقت.
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