تصبح بي إم دبليو XM الأقوى من الشركة، وأول سيارة أداء مستقلة منذ M1



بي إم دبليو XM بي إم دبليو XM

كشفت بي إم دبليو عن سيارتها XM المستقلة والجديدة من قسم M والأولى منذ سبعينيات القرن الماضي بعد M1، وتتميز بي إم دبليو XM بأول محركات مكهربة في عائلة M المستقلة.



إن سيارات بي إم دبليو الرياضية مثل i4 M50 أو iX M60 وحتى i7 M70 هي سيارات مرتكزة على أساس سيارات الطرق من بي إم دبليو، وكذلك فإن سيارة M760e الهجينة ليست سيارة M مستقلة. من ناحية أخرى يضع القسم الرياضي كامل خبرته في سيارات مثل M3 و M4 و M5، ولكنها هي الأخرى تعتمد على سيارات الفئة الثالثة والفئة الرابعة والفئة الخامسة من بي إم دبليو.



على الناخية الأخرى، بي إم دبليو XM هي أول سيارة حقيقية بعمل كامل في قسم بي إم دبليو M، وتحصل على محرك وقود V8 هجين يجعلها الأقوى لدى الشركة بمجموع 735 حصان و997 نيوتن متر، وتوفر حزمة البطاريات مدى كهربائي صافي 50 كيلومتر. ومع أن XM هي السيارة الأقوى في الشركة ولكنها ليست الأسرع بسبب وزنها البالغ 2,750 كيلوغرام الناتج عن حجمها الكبير وتركيزها على الفخامة في نفس الوقت.

قد يعجبك أيضا...

تستغرق السيارة زمن 4.1 ثانية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س محددة إلكترونياً، ما يميز السيارة حقاً بحسب بي إم دبليو هو التوزيع المثالي للوزن ومركز الوزن المنخفض ونمط القيادة الرياضي المتميز. توفر السيارة نظام دفع رباعي نشط مع توزيع العزم بطريقة مثالية لكافة التضاريس والمنعطفات، وتضيف MX أيضاً أول نظام توجيه لعجلات المحور الخلفي لضمان الثبات على المنعطفات والحلبات. توجد أيضاً مقابض تثبيت مضادة للانقلاب مع تحكم كهربائي، وما يزيد تميز السيارة هو توفر جميع هذه الميزات قياسياً.في الداخل تبدو السيارة مختلفة عن السيارة الاختبارية، لا تختلف الشاشة الوسطية ولوحة العدادات الرقمية كثيراً عن سيارات بي إم دبليو الحديثة حيث يتوفر نظام التشغير التشغيل iDrive 8 الجديد مع الخصائص المتصلة. تتسع السيارة لـ5 أو 4 ركاب فقط، ولكنها مع ذلك أعلى سعراً من شقيقتها X7 الأوسع ويبدأ سعر XM بما يعادل 595,000 ريال.ستكون بي إم دبي XM سيارة مثيرة للجدل في تاريخ الشركة بسبب تصميمها واستقلالها، ما رأيك بها وما توقعاتك؟ شاركنا رأيك.