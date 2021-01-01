تعرف على أسعارها..عودة سكودا أوكتافيا 2022 للسوق المصري..

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صورة الخبر: سكودا أوكتافيا 2022
سكودا أوكتافيا 2022

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا عودة تقديم شركة كيان ايجيبت وكيل سيارات سكودا التشيكية في مصر لموديل 2022 من سكودا أوكتافيا، حيث غاب هذا الموديل لفترة عن السوق وقوائم الأسعار من الشركة، والتي ذكرت أحدث أسعار رسمية لهذا الموديل كالتالي:

- فئة أولى بسعر 710 ألف جنيه.

- فئة ثانية بسعر 800 ألف جنيه.

- فئة ثالثة بسعر 850 ألف جنيه.

- فئة رابعة (فئة RS الرياضية) بسعر مليون و200 ألف جنيه.

ويتم تقديم هذه الفئات من أوكتافيا 2022 بفئتين من المحركات، أولهما متاح بأول ثلاث فئات، وهو محرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، تبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

أما الفئة الثانية من المحركات فتتواجد بالفئة الرابعة من السيارة، وهي لمحرك مكون من 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 20000 سي سي وقوته 245 حصان و370 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

المصدر: التوكيل

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