كوكب المشتري jupiter يصل لأقرب مسافة من الأرض..«ظاهرة لم تحدث منذ 59 عامًا»..

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شهدت سماء مصر أمس الاثنين ظاهرة فلكية نادرة وهي تقابل كوكب المشتري jupiter مع الأرض، بعد وصول الكوكب العملاق إلى أقرب مسافة له من الأرض في حدث فلكي لم يحدث منذ 59 عاما.



ويبدو أن الكوكب العملاق في وضع التقابل مع الشمس بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، حيث سيظل المشتري jupiter مرئيًا طوال الليل وأكثر إشراقا من أي وقت آخر من العام، وهو أفضل وقت لمشاهدة الكوكب jupiter المشتري وأقماره الأربعة الكبيرة وتصويرها.



ووصل كوكب المشتري jupiter نقطة التقابل مع الشمس في سماء الأرض عند الساعة 09:25 مساء بتوقيت القاهرة ومساء بتوقيت غرينتش، ويتألق عند أقصى لمعان له (- 2.9)، ويبلغ عرض قرصه 48.8 ثانية قوسية، ويبدو أيضا مضاء بالكامل بنور الشمس وفقا لما أعلنته الجمعية الفلكية بجدة.

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وظل مرئيًا لبقية الليل أمس ومثلت ليلة أمس أفضل وقت في السنة لرؤية هذا الكوكب، حيث يبدو jupiter المشترى للعين المجردة ككتلة ضوئية ساطعة في منظر دراماتيكي وكأنه من الخيال العلمي.كيف يمكن رؤية كوكب المشتري jupiterكما يمكن رؤية كوكب المشترى jupiter وأقماره الأربعة «غانميد، يوروبا، كاليستو، ايوا» في حالة النظر إليه بواسطة منظار بقوة تكبير سبعة أو عشرة مثبت على حامل، حيث سيظهر الكوكب كقرص مع أقماره الأربعة الكبيرة، التي غالبًا ما يكسف ويحجب بعضها البعض، ويلقي بظلاله الدائرية على الكوكب- منفردة وفي أزواج عند التقابل.أوضحت الجمعية الفلكية بجدة سبب تفسير ظاهرة التقابل، إنها ظاهرة شائعة بالنسبة jupiter للمشتري فهي تحدث كل 13 شهرًا وهو الوقت الذي تستغرقه الأرض للدوران مرة واحدة حول الشمس بالنسبة إلى المشتري jupiter، في حين يكون الكوكب والأرض في اقرب مسافة بينهما مرة واحدة تقريبًا في السنة.وأوضحت أنه نادرًا ما يتزامن أن يكون المشتري في أقرب مسافة من كوكبنا (الحضيض) ويكون كذلك في التقابل، حيث وصل المشتري إلى أقرب مسافة من الأرض عند الساعة 05:00 صباحًا بتوقيت مكة والساعة 06:00 صباحا بتوقيت القاهرة و(02:00 صباحًا بتوقيت غرينتش).وفي هذا التوقيت كان المشترى على بُعد حوالي 591 مليون كيلومتر من كوكبنا- مقارنة بأبعد نقطة 960 مليون كيلومتر وقد كانت آخر مرة يكون بهذه المسافة من كوكبنا في أكتوبر 1963.تصور فنى للكوكب المكتشف حديثا والشبيه للمشتري، وتُظهر الصورة التخيلية طبقات غازية ساخنة ومتوجهة في أعماق غلافة الجوي الشاب. - صورة أرشيفيةوكانت وكالة «ناسا» أعلنت أنّ كوكب المشتري jupiter سيصل إلى أقرب مسافة له من الأرض منذ 59 عامًا بحوالي 367 مليون ميل، أي 590.6 مليون كيلومتر، امس الاثنين، بتاريخ 26 سبتمبر.وذكرت «ناسا» أنه سيبدو أكثر إشراقًا وأكبر في السماء، ما يوفر فرصة رائعة بالنسبة لمحبي الظواهر الفلكية لإلقاء نظرة خاطفة.وفي أبعد نقطة له، يبعد كوكب المشتري jupiter حوالي 600 مليون ميل، أي 965.6 مليون كيلومتر، عن كوكبنا، وفقًا لوكالة «ناسا».وارتفع الكوكب الغازي مع غروب شمس الإثنين ليظهر للعين المجردة بلون أبيض لؤلؤي، وفقًا لما ذكره باتريك هارتيجان، أستاذ الفيزياء وعلم الفلك في جامعة رايس في هيوستن.ويمكن رؤية ثلاثة أو أربعة من أقمار المشتري jupiter، بما في ذلك قمر «أوروبا».وتعد أكثر الأشكال المميزة التي ترصد على المشتري هي العاصفة الضخمة والتي تسمى البقعة الحمراء العظيمة وهي كبيرة كفاية لتسقط بداخلها كوكب بحجم كوكبنا، وهي تعصف على المشتري منذ 150 سنه على الأقل، وفقا للجمعية، فيما سيرصد المشتري عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي باتجاه الأفق الجنوبي وفي الفجر سيشاهد منخفضا باتجاه الأفق الجنوبي الغربي وهذه الحركة الظاهرية للكوكب في السماء نتيجة لـ دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق وسيغيب الكوكب عند شروق الشمس.ومن الجدير ذكره أن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، قد شارك مساء أمس الإثنين، مقطع فيديو لمنظر نادر لكوكب المشتري jupiter وهو يسطع بشكل واضح في سماء ليل دبي، بجوار قمة أطول برج في العالم، أي برج خليفة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»وعلق ولي عهد دبي، على مقطع الفيديو كاتبا: «برج خليفة يلتقي ملك الكواكب! أقرب اقتراب للكوكب (المشتري) من الأرض منذ 59 عامًا».وقد حصل مقطع الفيديو على أكثر من مليونين و900 ألف مشاهدة، وحصد أكثر من 299 ألف إعجاب.