بيع جميع سيارات كرايسلر 300 سي.خلال 12 ساعة فقط..

احتاجت شركة «كرايسلر» إلى 12 ساعة فقط لبيع سياراتها السيدان ذات الأداء العالي 300 سي، والتي تخطط لبنائها، وذلك بعد الكشف عنها في 13 سبتمبر الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إذ تم نشر صفحة مخصصة على موقع الشركة عبر الويب، ما يسمح للمهتمين بالمطالبة بواحدة.
وبحسب motor1، لا يزال هذا الرابط قيد التشغيل، حتى ولو تم استيفاء جميع الحجوزات، فيمكنك التسجيل للحصول على سيارة عن طريق وضع اسمك في قائمة الانتظار، يمكنك الحصول على فرصة للمطالبة بواحدة بشرط أن يقوم عدد كافٍ من الأشخاص بإلغاء طلباتهم المسبقة.
من جانبه أوضح كريس فويل الرئيس التنفيذي لشركة «كرايسلر» لـ «موتور ترند» إن جميع المركبات البالغ عددها 2000 متجهة إلى الولايات المتحدة، والوحدات الـ200 الأخرى الخاصة بكندا قد تم التحدث عنها بعد إيداع وديعة لم يتم الكشف عنها.
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