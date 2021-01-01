بيع جميع سيارات كرايسلر 300 سي.خلال 12 ساعة فقط..



كرايسلر 300 سي كرايسلر 300 سي

احتاجت شركة «كرايسلر» إلى 12 ساعة فقط لبيع سياراتها السيدان ذات الأداء العالي 300 سي، والتي تخطط لبنائها، وذلك بعد الكشف عنها في 13 سبتمبر الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إذ تم نشر صفحة مخصصة على موقع الشركة عبر الويب، ما يسمح للمهتمين بالمطالبة بواحدة.



وبحسب motor1، لا يزال هذا الرابط قيد التشغيل، حتى ولو تم استيفاء جميع الحجوزات، فيمكنك التسجيل للحصول على سيارة عن طريق وضع اسمك في قائمة الانتظار، يمكنك الحصول على فرصة للمطالبة بواحدة بشرط أن يقوم عدد كافٍ من الأشخاص بإلغاء طلباتهم المسبقة.



من جانبه أوضح كريس فويل الرئيس التنفيذي لشركة «كرايسلر» لـ «موتور ترند» إن جميع المركبات البالغ عددها 2000 متجهة إلى الولايات المتحدة، والوحدات الـ200 الأخرى الخاصة بكندا قد تم التحدث عنها بعد إيداع وديعة لم يتم الكشف عنها.

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وأردف أنه تم تقديم السيارة باللون الأبيض الناصع، والأحمر المخملي، والأسود اللامع، مع ملاقط مكابح بريمبو حمراء وشارة 300C ثلاثية الألوان جديدة.كما سيتم تقاعد 300C بعد عام 2023، وتكلف هذه النسخة عالية الأداء 55000 دولار قبل رسوم الوجهة وسيتم تسليمها للعملاء في الربيع المقبل.فيما يوفر لك الانتقال إلى 300C بعض الأداء اللائق لهذه السيدان الكبيرة والثقيلة، والتي كانت موجودة منذ زمن طويل، وتصل إلى 96 كم / ساعة في 4.3 ثانية وتكمل ربع ميل في 12.4 ثانية قبل أن تصل إلى 160 ميلًا في الساعة (278 كم / ساعة).إذ أصبح ذلك ممكنًا بفضل محرك هيمي V8 سعة 6.4 لتر بقوة 485 حصانًا و475 رطلًا (644 نيوتن متر) موجهًا إلى الخلف عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.