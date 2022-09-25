سعر الذهب فى مصر والدول العربية اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

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استهل سعر الذهب اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 سبتمبر في مصر، تعاملات الساعات الأولى على الارتفاع الذي سجلته في نهاية تعاملات يوم الأربعاء.



حركة أسعار الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب أمس الأربعاء تراجعين متتاليين بإجمالي 6.85 جنيه الذهب عيار 24، والذهب عيار 18، تراجع بإجمالي 4.85 جنيه، والذهب عيار 21 هبط بإجمالي 6 جنيهات، والجنيه الذهب انخفض بإجمالي 48 جنيهًا.



وفي نهاية تعاملات الأربعاء ارتفع سعر الذهب اليوم، بقيمة 4.6 جنيه الذهب عيار 24، والذهب عيار 18، صعد بقيمة 3.1 جنيه، والذهب عيار 21 زاد 4 جنيهات، والجنيه الذهب ارتفع 32 جنيهًا.

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أسعار الذهب الآن فى مصر (شراء)أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 1285.75 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1125 جنيهًا .أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 964.25 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 750 جنيهًا.أسعار الذهب الآن في مصر (بيع)أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 1280 جنيها.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1120 جنيهًا .أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 960 جنيها.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 746.75 جنيه.سعر الجنيه الذهب الآن في مصرارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، حيث سجل 9000 جنيه، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:بدأت أسعار الذهب اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 في الدول العربية،على التراجع الطفيف الذي سجلته في نهاية تعاملات يوم الأربعاء كالآتي:أسعار الذهب اليوم في الإماراتأسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 195.87 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 179.55 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 171.39 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 146.90 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 114.26 درهم.أسعار الذهب اليوم في السعوديةسجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 200.14 ريال.وبلغت أسعار الذهب عيار 22 حوالي 183.46 ريال.وتداولت أسعار الذهب عيار 21 عند 175.12 ريال.ووصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 150.10 ريال.وبلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 116.75 ريال.أسعار الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 16.56 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.18 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.49 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.42 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.66 دينار.