أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الخميس 29-9-2022



أسعار العملات أسعار العملات

يرصد موقع «أموال الغد» أحدث تحركات أسعار العملات اليوم الخميس 29-9-2022 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه، حيث تباينت أسعار العملات فى مصر ليسجل الدولار 19.48 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 18.67 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.



وسجل الجنيه الإسترلينى سجل 20.77 جنيه للشراء، 20.85 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي اليوم 5.17 جنيه للشراء و 5.19 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي إلى 5.30 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع، وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري.



سعر الدولار فى البنوك المصرية

ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلى المصري إلى 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني إلى 19.46 جنيه للشراء و19.56 جنيه للبيع، وطرح البنك التجاري الدولي سعر الدولار بنحو 19.48 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.

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