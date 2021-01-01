أعلنت "سبيس إكس" الأمريكية إطلاق 52 قمرًا جديدًا من أقمار «Starlink»

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت "سبيس إكس" الأمريكية، عن نجاحها بإطلاق دفعة جديدة من الأقمار لدعم منظومة Starlink المخصصة لتزويد الأرض بخدمات الإنترنت.

وجاء في بين صادر عن الشركة "نجحنا بإطلاق 52 قمرا جديدا من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض، الأقمار أرسلت إلى الفضاء بصاروخ من نوع Falcon 9".

وأضاف البيان "الصاروخ أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وبعد وصوله إلى مداره الفضائي المطلوب انفصلت الأقمار عنه، وعادت المرحلة الأولى منه لتهبط على منصة عائمة في المحيط الأطلسي".

تخطط شركة"سبيس" إكس بشكل عام لإطلاق نحو 11000 قمر صناعي من أقمار Starlink لتكوين شبكة من هذه الأقمار هدفها تأمين الإنترنت العالي السرعة للعديد من مناطق الأرض، ومنذ مايو 2019 نجحت الشركة بإطلاق أكثر من 2600 قمر، وتؤمن هذه الأقمار حاليا خدمات الإنترنت في مناطق بأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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