أعلنت "سبيس إكس" الأمريكية إطلاق 52 قمرًا جديدًا من أقمار «Starlink»

أعلنت "سبيس إكس" الأمريكية، عن نجاحها بإطلاق دفعة جديدة من الأقمار لدعم منظومة Starlink المخصصة لتزويد الأرض بخدمات الإنترنت.
وجاء في بين صادر عن الشركة "نجحنا بإطلاق 52 قمرا جديدا من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض، الأقمار أرسلت إلى الفضاء بصاروخ من نوع Falcon 9".
وأضاف البيان "الصاروخ أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وبعد وصوله إلى مداره الفضائي المطلوب انفصلت الأقمار عنه، وعادت المرحلة الأولى منه لتهبط على منصة عائمة في المحيط الأطلسي".
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