صور ضوء مبهر غامض فوق المحيط الأطلسي يحير سلاح الجو الأمريكي



ضوء مبهر غامض فوق المحيط الأطلسي ضوء مبهر غامض فوق المحيط الأطلسي

أثار ضوء مبهر غامض ظهر فجأة فوق المحيط الأطلسي حيرة سلاح الجو الأمريكي.



كان المشهد المذهل والملون محيرًا للغاية لدرجة أنه عندما تم رصده من قبل طاقم سلاح الجو الأمريكي ، قالوا إن هذه الظاهرة غير العادية تركتهم "مذهولين ''.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، ازدهار الضوء في السماء هو في الواقع جزء من تداعيات إطلاق صاروخ سبيس إكس.

قد يعجبك أيضا...

يوم السبت ، أطلق رائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك SpaceX 52 قمرا صناعيا من Starlink إلى مدار أرضي منخفض من محطة Cape Canaveral Space Force في فلوريدا.في وقت لاحق من ذلك اليوم ، تم التقاط الصور المذهلة على ارتفاع 37000 قدم فوق المحيط الأطلسي.قال الرقيب كريستيان ماجليوكا ، الذي لم يتمكن من الكشف عن مكان التقاط الصور بالضبط لأنها مصنفة ، إنه وطاقمه "مرتبكون" بعد اكتشاف ضوء مجهول من سطح طائرة النقل الضخمة الخاصة بهم.قال مسؤول في سرب الجسر الجوي الخامس عشر: `` تم التقاط هذه الصور على ارتفاع 37000 قدم من سطح الطائرة C-17 Globemaster III في مكان ما فوق المحيط الأطلسي.اضاف "لقد رأينا ذلك يقترب من الأفق وشعرنا بالحيرة حقًا بشأن ما يمكن أن يكون.تابع "بالنسبة لنا ، استمر الحدث حوالي عشر دقائق من البداية إلى النهاية، حقا مشهد رائع.