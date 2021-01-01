يحطم روبوت أمريكي رقمًا قياسيًا في سرعة الركض



روبوت أمريكي روبوت أمريكي

أعلنت جامعة ولاية أوريجون الأمريكية أن روبوت ذا قدمين باسم "كاسي"، الذي طورته الجامعة بالتعاون مع أحد الشركات المتخصصة في صناعه الريبوت، أنه حطم الرقم القياسي لسرعة الركض التي يسجّلها أي روبوت، ووصل إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



ويتضاءل هذا الرقم القياسي مقارنةً بذلك الذي حققه العداء الجامايكي يوسين بولت ، وذلك بحسب موقع «يو إس توداي».



بدأ الروبوت «كاسي» الجري في وضع الوقوف قبل الدخول في تشكيل العدو السريع، والذي يظهر الروبوت وركبتيه مثنيتين مثل النعامة، ويعمل الروبوت بدون كاميرات أو مستشعرات خارجية؛ مما يعني أنه يفتقر لتقنية الرؤية.

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وسرعة "كاسي" وصلت 24.73 متر/ثانية، فهو أول روبوت يستخدم التعلم الآلي للتحكم في طريقة الركض على التضاريس الخارجية.وتم إنشاء الريبوت تحت إشراف أستاذ الروبوتات بجامعة ولاية أوريغون ورئيس قسم التكنولوجيا في أجيليتي روبوتيكس، جوناثان هيرست، قد قطع سابقًا مسافة 5 كيلومترات كاملة في حرم الجامعة بشحن بطارية واحدة في زمن قدره 53 دقيقة.