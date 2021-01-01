مشروبات تساعدك على التخلص من آلام القولون



التخلص من آلام القولون التخلص من آلام القولون

يعاني الكثير من الناس من مشكلة انتفاخ القولون وآلامه، حيث انه يؤثر على كامل الجسم و يعكر المزاج، مما يصاحبه من انتفاخ البطن، وكثرة الغازات، والصداع وخفقان في القلب وضيقٍ في التنفس، لذلك عليك الاهتمام بنوعية الأطعمة التي تتناولها، إلى جانب التركيز على المشروبات الصحية المفيدة والفعالة في التخفيف من حدة تلك الأعراض المصاحبة له.



من المشروبات التي ستساعدك علي التخلص من الأعراض ويمكن تحضيرها بسهولة:

1-الحلبة، ويعتبر مشروبها من أكثر المشروبات التي تخفف من آلام القولون، والتخلص من مشاكل الإمساك المصاحبة له.

2- بذور الكتان: ويكون تناولها كمشروب، أو عن طريق تناول ملعقة صغيرة من بذوره أو ملعقة من زيته ثلاث مرات يومياً، فهي معروفة بفعاليتها في التخفيف من حدة التهاب القولون.

3-النعناع: يعتبر من الأعشاب المفيدة في علاج أمراض الجهاز الهضمي بشكل عام والقولون بشكلٍ خاص؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من الزيت المساعد في تهدئة عضلات وتقلّصات القولون.

4-بذور الشمر: حيث يوصي بها الأطبّاء لمرضى القولون لما لها من تأثير جيد على عضلاته.

5- الكراويا: وهي من أهم الأعشاب التي تقضي على غازات وانتفاخات البطن، وبذلك تعتبر علاجاً فعّالاً في تهدئة آلام القولون العصبي.

6-اليانسون: ينصح مريض القولون بتناول مشروب اليانسون باستمرار؛ لأنه يعمل على تهدئة أعصاب القولون والجهاز الهضمي بشكل عام.

7-الزنجبيل: ويكون بتناوله كمشروب من خلال نقع قطعة منه في كوب من الماء المغلي أو الحليب أو مع الليمون، أو بتناوله أخضرَ طازجاً كنوع من التوابل في الطعام.

8-الشاي الأخضر: وهو من المشروبات الشائعة في أنظمة الحمية الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن، إضافةً إلى فعاليته في التخفيف من ألم القولون من خلال تهدئة تقلصات وتشنجات عضلاته.