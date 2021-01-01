منها الطماطم والبصل الأخضر..6 نباتات يمكن زراعتها فى فصل الخريف..

هناك الكثير ممن يحبون النباتات وزراعتها بأنفسهم، حتى لو لم تكن لديهم حديقة، فهم يستغلون أي ركن في المنزل لزراعة بعض النباتات سواء للزينة أو حتى المستخدمة في الطعام كالأعشاب، فهناك من لا يعلم مواسم زراعة بعض النباتات ما يجعله يقدم على زراعة نبتة خطأ ما يتسبب في موتها أو عدم نموها من الأساس، لذا يستعرض "اليوم السابع" بعض النباتات البسيطة التي يمكن زراعتها بسهولة في المنزل والاستفادة منها وفقاً لموقع "allrecipes" كما يلي:
الجزر:
لا يتطلب الجزر مساحة كبيرة حوله، لكنه يتطلب تربة أعمق من الخضراوات الأخرى، حيث إنها خضراوات تتحمل البرودة وتزدهر عند حوالى 60 درجة فهرنهايت، كل ما عليك فعله التأكد من حصولها على الكثير من الضوء لذا يفضل زراعتها في البلكونة.
البصل الأخضر:
يزرع البصل الأخضر جيدًا داخل المنزل لأنه يسهل العناية به ولا يتطلب الكثير من ضوء الشمس مثل بعض الخضراوات الأخرى، فهو بعتبر نبات ظل، يمكنك إما استخدام البذور أو يمكنك ببساطة إعادة زراعة نهاية جذر البصل الأخضر بعد استخدام الجزء العلوي ويظل يعطيك أوراقه الخضراء طوال الوقت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!