منها الطماطم والبصل الأخضر..6 نباتات يمكن زراعتها فى فصل الخريف..

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صورة الخبر: الطماطم
الطماطم

هناك الكثير ممن يحبون النباتات وزراعتها بأنفسهم، حتى لو لم تكن لديهم حديقة، فهم يستغلون أي ركن في المنزل لزراعة بعض النباتات سواء للزينة أو حتى المستخدمة في الطعام كالأعشاب، فهناك من لا يعلم مواسم زراعة بعض النباتات ما يجعله يقدم على زراعة نبتة خطأ ما يتسبب في موتها أو عدم نموها من الأساس، لذا يستعرض "اليوم السابع" بعض النباتات البسيطة التي يمكن زراعتها بسهولة في المنزل والاستفادة منها وفقاً لموقع "allrecipes" كما يلي:

الجزر:
لا يتطلب الجزر مساحة كبيرة حوله، لكنه يتطلب تربة أعمق من الخضراوات الأخرى، حيث إنها خضراوات تتحمل البرودة وتزدهر عند حوالى 60 درجة فهرنهايت، كل ما عليك فعله التأكد من حصولها على الكثير من الضوء لذا يفضل زراعتها في البلكونة.

البصل الأخضر:
يزرع البصل الأخضر جيدًا داخل المنزل لأنه يسهل العناية به ولا يتطلب الكثير من ضوء الشمس مثل بعض الخضراوات الأخرى، فهو بعتبر نبات ظل، يمكنك إما استخدام البذور أو يمكنك ببساطة إعادة زراعة نهاية جذر البصل الأخضر بعد استخدام الجزء العلوي ويظل يعطيك أوراقه الخضراء طوال الوقت.

الأعشاب:
الأعشاب هي مجموعة فرعية من الخضار تحب أشعة الشمس، لذلك عليك التأكد من أنها تحصل على الكثير منها مدة 12-16 ساعة في اليوم، بعض أفضل الأنواع للنمو ويسهل زرعها تشمل البقدونس، والكزبرة، والأوريجانو، والنعناع، وإكليل الجبل، والمريمية، والزعتر.

البطاطس:
يمكنك زراعة البطاطس في المنزل، أحضر حبة بطاطس وقم بتقطيعها إلى قطع صغيرة، مع وضع جانب البرعم على أربعة بوصات على الأقل من التربة، وفي غضون شهرين تقريبًا، ستحصل على البطاطس، تأكد من أن لديك قدرًا كبيرًا بما يكفي، لأن هذه يمكن أن تصبح كبيرة جدًا وقد تضطر إلى الاستمرار في إضافة التربة أثناء نموها لضمان تغطية البطاطس دائمًا.

الفجل:
الفجل سريع الزرع، يأخذ من 30 إلى 40 يومًا فقط من الإنبات إلى الحصاد، لن يحتاج إلى الكثير من الضوء مثل العديد من أنواع الخضار الأخرى ، لكن تأكد من أنهم ليسوا مزدحمين جدًا حتى تنمو جزورهم بحرية.

الطماطم:
الطماطم نبات محب للطقس الدافئ، لكن هذا لا يعني أنها ميؤوس منها في الخريف لأنه سيحتاج إلى الكثير من الضوء، لكنه مثل الفلفل فهو نبات ذاتي التلقيح، ولكن يمكنك أيضًا هزها لمساعدة حبوب اللقاح على السقوط من زهرة إلى زهرة كما أن زراعتها داخل المنزل لا يحتاج إلى مجهود، فقط ضع شرائح الطماطم في التربة وانتظر النبتة.

المصدر: اليوم السابع

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