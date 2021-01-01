«محمد» يتحدى إعاقته بممارسة «كمال الأجسام»..أصيب بـ «ملخ في الذراع اليمنى» عند ولادته..



محمد عطية يمارس بعض التمارين داخل صالة كمال الأجسام محمد عطية يمارس بعض التمارين داخل صالة كمال الأجسام

أصوات متداخلة وصيحات شباب عالية داخل صالة كمال الأجسام لإشعال الحماسة فيما بينهم وهم يمارسون تمارينهم المتنوعة على الأجهزة، علاوة على دقات ثَقَّاَلات الحَدِيْد، والأغنيات التى تُغلف هذا المشهد الذى يظهر فى نهايته «محمد عطية» وحيدًا، بعد أن وضعته إعاقة بيده اليمنى فى قائمة الانتظار، حتى أن يفرغ الأصحاء من التمارين، ليأخذ دوره مُنفردًا بين ذهول وتعجب الجميع.



يطلق «عطية» على نفسه لقب «The Cable Man»، والـ«Cable» عبارة عن جهاز مزود ببكرات وكابلات للاعبى رفع الأثقال، لجأ إليه الشاب البالغ من العمر 39 سنة، ليحقق أمنية الطفولة فى ممارسة كمال الأجسام، وذلك بعد إصابته بـ«ملخ الذراع» بيده اليمنى فى أثناء ولادته، والتى منعته من ملامسة هذا الحلم المتواضع للأصحاء، حتى أخذت الحياة بيده لعيش التجربة.



«ملخ الذراع».. إعاقة شرحها «عطية» الذى يعمل فى مجال رسومات المجسمات والترجمة، لـ«المصرى اليوم» قائلًا: «الكتف بيتعلق وراء عظام الحوض لذا يلجأ الطبيب لشد الرأس عكس الكتف فيحدث شد للضفيرة العصبية العضدية، وتؤدى إلى الشلل أو كسر عظمة الترقوة».

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إصابة ظلت تؤجل أمنية «عطية» سنوات عدة، إلى أن حاول دخول المغامرة، لكن المقربون منعوه من ذلك، خوفًا من «قالوا الجزء الشمال هيكبر عن اليمين، سمعت كلامهم، لكن وزنى زاد وبقى صعب ألاقى لبس يناسبنى» حسبما قال، لكن زيادة المعاناة قادته إلى التمرد على الأمر الواقع والذهاب إلى إحدى صالات كمال الأجسام، متجاهلًا مخاوف وتحذيرات أقاربه.مارس «عطية» على مدار عامين تدريبات لتقوية العضلات، لكن دون ظهور أى بوادر تشير إلى أنه سيكون صاحب بُنيان قوى، حتى اكتشف على حد قوله «الكابتن طلع ما بيعرفش يدرب معاقين»، ومن جديد تملكه اليأس لتلك الهزائم المتتالية، وهو الأمر الذى قاده إلى تفريغ طاقته السلبية فى الطعام، حتى وصل وزنه إلى 140 كيلوجرامًا.فى تلك الأثناء تعرّف «عطية» على عميل أمريكى الجنسية، وحينما عرض عليه قصته، حول تشجيعه بإدخاله مجموعة حكى عنها قائلًا: «بيشجعوا بعض بمكالمات فيديو وقالولى تستحق يبقى جسمك حلو لأنك هتتعب وهتوصل دون عمليات»، ليجد الدعم من جديد من ممارسة لعب «الكارديو» من أجل التخسيس.خلال 9 أشهر أصبح وزن «عطية» 95 كيلوجرامًا فقط، لكن ظلت أزمته مع ممارسة كمال الأجسام تؤرقه، حتى أرشده صديقه لإخصائى حركة فى أمريكا، وعنده وجد الوسيلة، يقول: «بعد مكالمة معاه قالى هتتمرن وتشيل الأوزان بعد الكوع، اشتريت بعدها شداد الرجلين، وبقالى شهر بتدرب والطريقة كويسة ومناسبة ليا».من أمريكا لصالة كمال الأجسام بمنطقة ميدان الجيش فى القاهرة، استمر دعم ومؤازرة محمد من قبل زملائه، ليتابع: «الناس والمدربين بيساعدونى، وأنا كل أمنيتى أنشّف جسمى ويبقى عندى عضلات من غير ما حجمى يكبر.. حابب أقول لأى شخص عنده إعاقة، ابتدى من دلوقتى، كل حاجة ليها حل لكن بتحتاج وقت ومجهود على ما توصل».