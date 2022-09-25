أسعار الخضار فى الأسواق ..تعرف على تفاصيل كافة الأصناف

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أسعار الخضار

تواصل أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الخميس، تسجيل استقرار ملحوظ فى سوق الجملة، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4 جنيهات في سوق الجملة والبطاطس 3.5 إلى 5.5 جنيه والبصل 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 3.5 إلى 6.5 جنيه.

وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا من 9 إلى 17 جنيها، والباذنجان البلدى من 1.75 إلى 2.75 جنيه، والباذنجان الرومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 1.75 و 2.75 جنيه، والفلفل الرومي من 3 إلى 6 جنيهات، والفلفل الصوب من 4 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان من 5 الى 10 جنيهات.

وسجل سعر الملوخية الخضراء من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار من 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدى من 4 إلى 6 جنيهات، والبامية من 14 إلى 20 جنيها، والقلقاس من 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

وأخيرا سجل الثوم من 7 إلى 11 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات.

المصدر: اليوم السابع

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