المدارس الثانوية : تنبيه عاجل للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2022



امتحانات الثانوية العامة 2022 امتحانات الثانوية العامة 2022



أعلنت المدارس الثانوية الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية ، تنبيها عاجلا للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2022 بشأن التابلت.



حيث قالت المدارس الثانوية : يرجى العلم أنه جاري الآن خروج تابلت الطلبة الناجحين من نظام النوكس ، وبرجاء ملاحظة الاتي :



الخروج من نظام النوكس سوف يتم للطلبة الناجحين والذين سددوا قيمة تأمين التابلت بالكامل

لابد من توصيل التابلت بالانترنت لضمان اتمام عملية الخروج من نظام النوكس

لابد من ضبط الوقت والتاريخ فى التابلت والضغط على ريلود بولسى من برنامج النوكس

الخروج سوف يتم على مدار 3 أسابيع اوتوماتيكيا ، وبالتالي لا داعي لزيارة الوزارة او المديريات او مراكز الصيانة او مكالمة الكول سنتر

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميا في المدارس ، أنه لن يتم استرداد أجهزة التابلت التي تسلمها دفعة طلاب الثانوية العامة 2022 من وزارة التربية والتعليم .

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وقالت وزارة التربية والتعليم إن جهاز التابلت الذي حصل عليه طلاب الثانوية العامة 2022 من وزارة التربية والتعليم ، هدية مجانية من الدولة لطلاب الثانوية العامة 2022، ولن يتم استرداده لأنه أصبح ملكا للطالب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، وذلك بناءا على التعليمات الصادرة من القيادة السياسيةرسوم تأمين التابلتأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم تأمين التابلت تقدر بـ 105 جنيه ولابد أن يدفعها جميع طلاب مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة وكذلك المعلمين الذين تسلموا التابلت.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم تأمين التابلت يمكن دفعها في مكاتب البريد.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن سداد رسوم تأمين التابلت أمر لابد من عدم تجاهله ، حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد او التلف الكلي او التلف الجزئيوأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن رسوم تأمين التابلت يتم سدادها وفقا لما يلي :طلاب أولى ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولىطلاب 2 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانيةطلاب 3 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثةوحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه في حالة عدم الالتزام بـ سداد رسوم تأمين التابلت ، يسقط حق الطالب او المعلم في التغطية التأمينية ، ويقوم بسداد قسمة الجهاز كاملا في حالة الفقد او قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي او الجزئي.خطوات سداد رسوم تأمين التابلتاذهب إلى احد مكاتب البريدقدم شهادة ميلاد الطالب او بطاقة الرقم القوميادفع 105 جنيه و سدد في خدمة المدفوعات الخاصة بالتابلتاحتفظ بـ ايصال سداد تأمين التابلت لتقديمه وقت اللزوموزير التعليم بنفي إلغاء التابلتوكان قد قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعادة توظيف التابلت في المدارس الثانوية، مشيرا الى انه لن يتم إلغاء التابلت من منظومة التعليم الثانوي مثلما يعتقد البعضوقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم استخدام التابلت لطلاب مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة في عقد اختبارات قصيرة علمية بدون درجات على مدار العام الدراسي ليعزز من المستوى التعليمي للطلاب .واضاف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل شيء استثمرت فيه الوزارة في السنوات الماضية من اجل التطوير لن يتم إلغاؤه ، ولكن قد يتم فقط تعديل طريقة تنفيذه، مثل قرارات تخفيف المناهج، وإعادة توظيف التابلت.