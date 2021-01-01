الصين تشن هجوما عنيفا علي أمريكا بسبب تايوان



الصين تشن هجوما عنيفا علي أمريكا الصين تشن هجوما عنيفا علي أمريكا





قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن أمريكا انتهكت تعهدها باحترام وحدة أراضي الصين.



جاء ذلك بعد اتهام نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الصين بـ"سلوك مزعج واستفزازي" تجاه تايوان.

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أمريكا لا تفي بوعودهاوحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين: "عندما لا تستطيع أمريكا الوفاء بالتزاماتها، كيف يمكنها الحديث عن القواعد والنظام؟ إنها تصبح فقط مخربة للقواعد الدولية".وهاجم وانج أمريكا لوضعها عراقيل أمام الشركات الأجنبية التي تعمل في البلاد، وذلك بعد أن دعت مجموعة نواب من الحزبين الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إصدار أمر تنفيذي يحد من الاستثمارات الموجهة للصين ودول أخرى.وأضاف: "ما تفعله أمريكا سيخلق فقط حواجز أمامها وسيضر آخرين دون أن تحقق منه أي فائدة لنفسها".يذكر أن التشريع المقترح من الكونجرس سيمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات كاسحة لمنع استثمارات شركات أمريكية في الصين بمليارات الدولارات.