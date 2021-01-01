التعليم تقرر .. الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة مضافة للمجموع



مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية



يتساءل كثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن مصير مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بعد انتشار شائعات خروجها من مجموع الثانوية العامة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة مضافة للمجموع كما هى دون تغيير ولا صحة لاعتبارها مادة لا تضاف إلى مجموع الطالب فى الثانوية العامة، متابعة: مجموع الثانوية العامة كما هو 410 درجات.







وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية هى أحد مواد طلاب شعبة علمى علوم وتضاف إلى مجموع الطالب دون تغيير ومخصص لها 60 درجة من مجموع الثانوية العامة.

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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الخميس مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل وإجراءات الاستعداد للعام الدراسى الجديد، وامتحانات الثانوية العامة، حيث أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أنه سيتم إعلان تفاصيل استقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد وتطبيق اليوم الرياضى وانتهاء أعمال الصيانة وسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس إضافة إلى تحقيق الانضباط فى العام الدراسى، قائلة: سيتم استعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعام الدراسى الجديد.وكشفت المصادر عن أنه سيتم الإعلان عن كيفية أداء طلاب الثانوى العام الامتحانات فى الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا وورقيا إضافة إلى كشف تفاصيل نظام التحسين فى الثانوية العامة، متابعة: سوف يطبق على طلاب الثانوية العامة هذا العام ولكن بعد موافقة مجلس النواب على القانون، مؤكدة على أنه سيتم إعلان تفاصيل تطبيق التحسين فى الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى.