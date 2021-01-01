الأمن يقوم بالقبض على عصابة تمنح الطلاب شهادات دراسية مضروبة

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عدة أكاديميات تعليمية بالادعاء بحصولها على تراخيص من الجهات المعنية، ومنحها شهادات دراسية معتمدة لعدة جامعات حكومية وأجنبية، فضلاً عن توفير فرص عمل للدارسين نظير حصولهم على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم، والترويج عن نشاطهم عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعى.



وتم تحديد 4 أكاديميات تعليمية غير مرخصة بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على تلك الأكاديميات، حيث تم ضبط (4 أشخاص، مقمين بنطاق محافظتى "القاهرة –الجيزة")، لقيامهم بإنشاء كيانات تعليمية وهمية بدون ترخيص وإتخاذها وكراً للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات مختلفة.



وكشفت اجهزة الأمن قيان المتهمين بإنشاء صفحات إلكترونية بإسم الأكاديميات على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن ذلك النشاط، وبحوزتهم (شهادات تخرج خالية البيانات منسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية – أكلاشيهات تقرأ بصماتها جامعات وكليات أجنبية – كارنيهات بأسماء الضحايا منسوب صدورها للأكاديميات المشار إليها تفيد حصولهم على درجات علمية مختلفة – طلبات تسجيل للإلتحاق بالأكاديميات – إيصالات إستلام مبالغ نقدية – مطبوعات دعائية – ملابس تخرج جامعية – أعلام بإسم جامعات أجنبية – 4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين وجود صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء الأكاديمية على شكبة الإنترنت ومحادثات نصية بينهم وبين ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط القائمين على إدارة الكيانات التعليمية الوهمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

