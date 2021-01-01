الأرصاد الجوية : تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر

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موجه حر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من موجة شديدة الحرارة ستضرب أغلب الأنحاء في البلاد حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأضافت الأرصاد في بيان لها، أن درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، السواحل الشمالية 35 درجة مئوية، 42 شمال الصعيد 42 درجة مئوية، جنوب الصعيد 44 درجة مئوية.

في سياق متصل، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، مؤكدة أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع خلال الأسبوع الجاري، وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وأضافت غانم: "يكون ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بما يتراوح بين 4 إلى 5 درجات، مشيرة إلى أن أغلب الكتل الهوائية التي تتأثر بها البلاد، قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون مرتفعة في درجة حرارتها، وتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية".

وأشار عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى تتراوح على القاهر بين 35 و36 درجة خلال فترات النهار، لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة نهارا على أغلب الأنحاء.

المصدر: القاهرة 24

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