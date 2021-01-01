توضح صور مسربة تصميم هاتف موتورولا القادم Moto G72



Moto G72 Moto G72

قدمت أحدث التسريبات المصورة نظرة واضحة على تصميم هاتف موتورولا القادم Moto G72، مع بعض مواصفات هذا الإصدار.



كانت شركة موتورولا قد أطلقت هاتف Moto G71 في بداية هذا العام، واليوم تكشف التسريبات المصورة عن ملامح تصميم الإصدار القادم من الشركة.



ولقد نشرت صور Moto G72 المسربة ثلاثية الأبعاد عبر Onleaks، حيث يظهر الهاتف بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.

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بينما تأتي الكاميرة الخلفية في هذا الإصدار بتصميم مربع لوحدة الكاميرة يتضمن ثلاثة من المستشعرات، كما تؤكد الصور المسربة على أن المستشعر الرئيسي في الكاميرة يأتي بدقة 108 ميجا بيكسل.من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Moto G72 يأتي بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يضم الهاتف منفذ USB-C، ومدخل 3.5مم للسماعات، وفتحات للمكبرات الصوتية في الجزء السفلي من الهاتف.أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف Moto G72 بألوان الأزرق، والفضي، والأسود، بينما تشير بعض التسريبات الأخرى إلى أن الهاتف يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وأخرى بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم نظام تشغيل Android 12.