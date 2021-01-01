تكشف قوائم Geekbench عن دعم Realme 10 برقاقة Helio G99

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صورة الخبر: Realme 10
Realme 10

أكدت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن دعم هاتف Realme 10 برقاقة Helio G99.

تخطط شركة Realme لإطلاق هاتف Realme 10 في بداية العام المقبل 2023، ولقد رصد الهاتف Geekbench في بنموذج رقم RMX3630 ومعالج Helio G99، مع كرت شاشة Mali-G57، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن تقدم الشركة نموذج بذاكرة 6 جيجا بايت رام.

وفي تسريبات أخرى كُشِف عن دعم الهاتف لنظام تشغيل Android 12، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف قد يحصل على ترقية عند الإعلان الرسمي إلى نظام تشغيل Android 13.

كما أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف Realme 10 يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في تسريبات جديدة حتى الإعلان الرسمي في الربع الأول من 2023.

المصدر: بوابه المتميز

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