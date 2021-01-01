تلقى شركة ”Mozilla” باللوم على جوجل وآبل وميكروسوفت فى زوال فيرفوكس

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نشرت Mozilla تقريرًا عبر TechCrunch يحاول توثيق كيفية تأثير جوجل وآبل وميكروسوفت على مستخدميهم في محاولة لإفادة النظام الخاص بهم من التطبيقات، وبالتالي متصفحهم، قبل كل شيء، وفقاً لموقع androidpolice.



وتصنع جوجل متصفح Chrome وأندرويد، وآبل تصنعSafari وiOS، ومايكروسوفت تصنع Edge وWindows ، لقد نجحت جميعًا بدرجات متفاوتة في جذب المستخدمين إلى متصفحاتهم وجعلوا من الصعب بشكل مقصود التبديل إلى متصفح آخر من خلال التكامل المكثف وتسلسل المطالبات، "Mozilla" هي شركة تقوم بتنسيق عملية تطوير التطبيقات التي لها علاقة بالإنترنت مثل متصفح الويب فيرفوكس.



وسيُظهر الوصول إلى جوجل من متصفح غير Chrome مطالبة بتنزيل Chrome، وإذا كنت تستخدم نظام التشغيلWindows، فقد تكون على دراية بمناشدات ميكروسوفت المستمرة لجعلك تستخدمEdge، وهذه الاستراتيجيات ناجحة إلى حد ما وميزة غير عادلة ضد أطراف ثالثة مثل Mozilla ، التي لا تملك هذا النوع من جذب المستخدمين.

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سواء كانت هذه هي القصة الكاملة المتعلقة بكيفية سقوط Firefox كأحد أفضل المتصفحات، لكن Mozilla لديها وجهة نظر: أن الممارسات المانعة للمنافسة موجودة دائمًا في مساحة المتصفح وقد أصبحت مشكلة متزايدة، بينما يبدو أن الجميع على ما يرام عند استخدام Chrome ، يمكن أن تكون السوق القائمة معادية للغاية للمنافسين الجدد.نشرت Mozilla تقريرًا آخر الأسبوع الماضي ينتقد منصة يوتيوب المملوك لشركة جوجل وعدم فعالية طرق تعليقات المستخدمين السلبية ضد توصيات الفيديو.