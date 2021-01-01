تقدر تشتري موبايل جديد بمميزات أكتر من iPhone بأقل من 5000 جنيه

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تمتلك شركة ZTE مجموعة من الهواتف الذكية المتميزة ضمن سلسلة Axon بمواصفات وسعر مميز، ولحسن الحظ أطلقت الشركة اليوم هاتفا جديدًا في السلسلة ، تحت اسم ZTE Axon 30S.



بأقل من 5000 جنيه تقدر تشتري موبايل جديد بمميزات أكتر من iPhone سعر هاتف ZTE Axon 30S



بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يأتي هاتف ZTE Axon 30S الذي تم إطلاقه حديثًا في إصدارين مختلفين من حيث الذاكرة - الأول بسعة ذاكرة وصول عشوائي رام تقدر ب 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت بتكلفة حوالي 237 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 4700 جنيه مصري) ،والثاني بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام مع 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية بسعر حوالي 307 دولار أمريكي (أي حوالي 6000 جنيه مصري) .

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ZTE تطرح هاتفها الرائد Axon 40 Ultra بالأسواق العالمية.. سعر ومواصفات ميستاهلش الفلوس.. أعطال تواجه هاتف iPhone 14 وكاميرا بايظة مميزات هاتف ZTE Axon 30Sأهم ما يميز الهاتف الذكي ZTE Axon 30S هو وضع الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة ، مما يعني أن الهاتف لا يحتوي على أي نوع من النوتش أو الفتحات الموجودة أعلى الشاشة المعتادة التي تضم الكاميرا، وليست الكاميرا فقط هي المميز للهاتف ، بل قامت الشركة أيضًا بوضع قارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة.يتميز هاتف ZTE Axon 30S بشاشة قياس 6.9 بوصة، نوع AMOLED، بجودة عرض HD+ توفر دقة شاشة تبلغ 2460 × 1080 بكسل ومجموعة ألوان DCI-P3 ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. و يتم تشغيل الهاتف بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 870.بأقل من 5000 جنيه تقدر تشتري موبايل جديد بمميزات أكتر من iPhoneيحتوي هاتف ZTE Axon 30S على كاميرا رباعية خلفية ، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل ، ومستشعر بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل ، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. كما توجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.يعمل الهاتف ZTE Axon 30S بنظام التشغيل Android 12 وبواجهة مستخدم MyOS المخصصة للشركة ، ويحزم الهاتف الذكي بطارية قوية تبلغ سعتها 4200 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقوة 55 وات.