يطرح واتس آب ميزة جديدة لمنافسة Google Meet و Zoom

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وفر تطبيق واتس آب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء روابط مباشرة "لينكات" للمكالمات سواء الصوتية أوالمرئية، حيث كانت هذه ميزة شائعة في تطبيقات مؤتمرات الفيديو مثل Zoom و Google Chat و Meet ، لكنها أصبحت الآن في واتس آب. وتتيح الميزة التي يطلق عليها اسم "روابط الاتصال" أو "Call Links'' للأشخاص إنشاء روابط لمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية ومشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بهم على واتس آب، وقال مارك زوكربيرج في منشور له : "نحن نطلق روابط المكالمات على واتس آب ابتداءً من هذا الأسبوع حتى تتمكن من مشاركة رابط لبدء مكالمة بنقرة واحدة". ويمكن للمرء إنشاء روابط لكل من المكالمات الصوتية والمرئية ومشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة على دردشة واتس آب، وسيظهر خيار "إنشاء رابط اتصال" ضمن علامة التبويب "المكالمات"، وحاليًا ، يمكن للمستخدمين الانضمام إلى المكالمات الجارية ، ولكن ميزة "Call Link" الجديدة ستجعل الأمور أسهل بالنسبة لك ، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة رابط مع الأشخاص ، ويمكنهم الانضمام بكل راحة عن طريق النقر على الرابط. وبدأت ميزة "روابط الاتصال" في الظهور ، لذا من المفترض أن ترى الميزة داخل واتس آب في الأيام المقبلة، وفي نفس المنشور ، أكد زوكربيرج أيضًا أن مكالمات الفيديو المشفرة لما يصل إلى 32 مشاركًا قيد الاختبار. ومع ذلك ، لا توجد معلومات حول متى سيتم طرح هذا للمستخدمين النهائيين. يسمح واتس آب حاليًا لما يصل إلى 8 أشخاص بالانضمام إلى مكالمة فيديو ، وهو ما يعد بعيدًا عن المنافسة. ويمكن أن تساعد القدرة على إنشاء ومشاركة روابط المكالمات والقدرة الموسعة لمكالمات الفيديو واتس آب على مواجهة أمثال Google Meet و Zoom.