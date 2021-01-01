يعمل واتساب على إصلاح خطأ أمني خطير

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تعمل منصة واتساب “WhatsApp” على إصلاح خطأ أمني "خطير" يعرض بيانات الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد Android للخطر.



وذكر موقع "تك كرانش" التقني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عن ثغرة أمنية "خطيرة" تؤثر في تطبيق واتساب على هواتف أندرويد، التي قد تسمح للمهاجمين بزرع برامج ضارة عن بُعد على الهاتف الذكي أثناء إجراء مكالمات الفيديو.



ووصف واتساب الخلل بأنه يحدث عندما يحاول أحد التطبيقات تنفيذ عملية، لكن لا توجد مساحة في الذاكرة المخصصة له؛ ما يتسبب في تسرب البيانات واستبدال أجزاء أخرى من ذاكرة النظام بشفرة يحتمل أن تكون ضارة.

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ولم تنشر واتساب أية تفاصيل أخرى حول الخطأ، لكن شركة الأبحاث الأمنية (Malwarebytes) قالت في تحليلها الفني الخاص إن الخطأ موجود في مكون تطبيق واتساب يسمى (Video Call Handler)، الذي إذا تم تشغيله سيسمح للمهاجم بالسيطرة الكاملة على التطبيق بالجهاز المستخدم.