شاهد | تطوير حافلات نهرية كهربائية لتصبح عديمة الانبعاثات

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كشف الخبراء عن تصميمهم لعبّارة "الإبحار" عديمة الانبعاثات وكهربائية بنسبة 100 في المائة، والتي ستنقل دفع الركاب فوق الماء في المدن المزدحمة.



تستخدم سفينة الركاب EF-24 ، التي أنشأتها شركة Artemis Technologies ومقرها بلفاست، تقنيات لرفعها من الماء، مما يتيح لها الإبحار بسلاسة فوق الأمواج.



القارب المائي عبارة عن شفرات تشبه الأجنحة أسفل بدن السفينة والتي تقطع المياه أثناء تسريع السفينة، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاعات تشبه الأيروفولز المستخدمة في الطائرات.

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يؤدي رفع الهيكل فوق الماء إلى تقليل السحب بشكل كبير، مما يؤدي إلى توفير تكلفة الوقود المقدرة بنسبة تصل إلى 85 في المائة مقارنة بالعبّارات التقليدية التي تعمل بالديزل.يؤدي الإبحار فوق الأمواج أيضًا إلى ركوب مريح مقارنة بالعبّارات الأخرى، مما يقلل من آثار دوار البحر على الركاب.أبرمت شركة Artemis Technologies شراكة مع Condor Ferries لتشغيل مخطط تجريبي في عام 2024 والذي سيشهد تشغيل سفينة الركاب EF-24 بين بلفاست ومدينة بانجور القريبة.يمكن أن يؤدي إطلاق محتمل على نطاق أوسع إلى نقل العبارة الركاب في لندن بدلاً من سفينة Thames Clipper ، وهي خدمة حافلات نهرية على نهر التايمز تعمل بالشراكة مع Uber.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/09/26/6486591959680633417/636x382_MP4_6486591959680633417.mp4