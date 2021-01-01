يفقد مارك زوكربيرج أكثر من نصف ثروته



مارك زوكربيرج مارك زوكربيرج

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، ليس من بين أغنى عشرة أشخاص في أمريكا لأول مرة منذ عام 2015، وذلك بفضل انخفاض أسعار أسهم شركته خلال العام الماضي.



وفقد مؤسس فيسبوك البالغ من العمر 38 عامًا أكثر من نصف ثروته - التي تصل إلى 76.8 مليار دولار - منذ سبتمبر من العام الماضي، مما دفعه إلى التراجع من المرتبة الثالثة إلى المرتبة 11 في قائمة فوربس 400 لأغنى أغنياء أمريكا.



وبلغ صافي ثروة زوكربيرج 57.7 مليار دولار اعتبارًا من اليوم.

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في أكتوبر 2021، أصبح Facebook رسميًا Meta حيث قال في ذلك الوقت أن شركته ستستثمر بشكل كبير في تطوير جزء من metaverse - عالم رقمي يتم الوصول إليه باستخدام أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز حيث سيعمل الناس يومًا ما ويتسوقون ويتابعون أعمالهم أنشطة ترفيهية.وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام خلال مكالمة أرباحها أن قسم Meta Reality Labs خسر 10 مليارات دولار العام الماضي، واجهت الشركة التي شهدت انخفاضًا في سعر سهمها بنسبة 38 في المائة في الأشهر الستة الماضية تدقيقًا حكوميًا متزايدًا على العديد من الجبهات.في 28 يونيو، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية أنها تمنع شراء Meta المخطط له بقيمة 400 مليون دولار - والذي أنشأ تطبيقًا شهيرًا للواقع الافتراضي للياقة البدنية يسمى Supernatural - ووصفته بأنه "استحواذ غير قانوني".هناك أيضًا تحقيق منفصل ، لا يزال مستمراً ، لمكافحة الاحتكار من قبل لجنة التجارة الفيدرالية بشأن شركة زوكربيرج.وفي الوقت نفسه أدى تحديث سياسة الخصوصية لشركة Apple العام الماضي إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على شركات مثل Meta لتتبع المستخدمين عبر الإنترنت والتطبيقات - مما أدى إلى تقليص مبيعات الإعلانات. أعلنت الشركة عن أول انخفاض ربع سنوي لها على الإطلاق في يوليو.تشهد Meta أيضًا اهتمامًا أقل بـ Instagram و Facebook ، حيث يتدفق المستخدمون الأصغر سنًا على وجه الخصوص إلى TikTok والتطبيقات الأحدث مثل BeReal بأعداد كبيرة. أبلغت الشركة عن أول خسارة ربع سنوية على الإطلاق للمستخدمين النشطين يوميًا في فبراير.يتصدر قائمة فوربس 400 إيلون ماسك ، بقيمة 251 مليار دولار ، ومؤسس أمازون جيف بيزوس ، بقيمة 151 مليار دولار ، ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس ، بقيمة 106 مليار دولار.ماسك ، كيف هو الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ومؤسس SpaceX ، شارك أيضًا في تأسيس شركة Boring Company وقد ينتهي الأمر بامتلاك Twitter ، في انتظار نتيجة التقاضي.يحتل ق لاري إليسون المرتبة الرابعة برصيد 101 مليون دولار ، أعلى بقليل من المستثمر وارن بافيت الذي بلغ 97 مليار دولار.احتل لاري بيدج وسيرجي برين ، مؤسسا شركة ألفابت ، اللذان شهدوا أيضًا انخفاضًا في صافي ثروتهما ، المركزين الرابع والخامس. يحتل ستيف بالمر ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Microsoft ، المرتبة الثامنة بقيمة 83 مليار دولار.بخلاف ماسك ، الشخص الآخر الوحيد في المراكز العشرة الأولى الذي شهد زيادة في ثروته هو مايكل بلومبرج.جيم والتون ، الابن الأصغر لمؤسس شركة وول مارت سام والتون ، يقترب من المراكز العشرة الأولى بقيمة 57.9 مليار دولار.أصبح زوكربيرج مليارديرًا في عام 2008 عن عمر يناهز 23 عامًا. ظهر لأول مرة في قائمة فوربس 400 في المرتبة 321 بقيمة 1.5 مليار دولار.